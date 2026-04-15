به گزارش خبرنگار مهر، علی خالقی، شامگاه چهارشنبه در تجمع شبانه مردم گرگان با اشاره به ابعاد جنگ شناختی اظهار کرد: در این نوع جنگ، مهمترین و نخستین هدف دشمنان، تضعیف و تخریب اعتماد عمومی در جامعه است.
وی افزود: این اعتماد، طیفی گسترده از باورها و مناسبات اجتماعی را شامل میشود؛ از اعتماد به جریانهای سیاسی و گفتمانهای حاکم گرفته تا اعتماد به ارکان و مسئولانی که در شرایط حساس، نقش تصمیمگیری و هدایت امور را بر عهده دارند.
خالقی ادامه داد: دشمن با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای و روانی، تلاش میکند با ایجاد شک و تردید در افکار عمومی، زمینه ناامیدی و سلب اراده را در جامعه فراهم کند و در نهایت، پیوند مردم با جریانهای ارزشی و انقلابی را تضعیف کند.
معاون سیاسی سپاه نینوا گلستان گفت: در این مسیر، القای بیاعتمادی بهعنوان یک راهبرد اصلی دنبال میشود، چرا که کاهش اعتماد عمومی بهطور مستقیم منجر به کاهش امید اجتماعی و تضعیف انگیزه مشارکت و همراهی مردم خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: همانگونه که بارها مورد تأکید قرار گرفته، هدف نهایی دشمن از این اقدامات، ایجاد اختلال در انسجام اجتماعی و فراهمسازی بستر برای بروز ناآرامیها و بیثباتی در جامعه است.
