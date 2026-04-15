۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۱۵

خالقی: بی‌اعتمادی‌سازی در جامعه راهبرد دشمن است

گرگان-معاون سیاسی سپاه نینوا گلستان گفت: دشمن با هدف تضعیف انسجام اجتماعی، تلاش می‌کند اعتماد مردم به جریان‌های حاکم را کاهش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خالقی، شامگاه چهارشنبه در تجمع شبانه مردم گرگان با اشاره به ابعاد جنگ شناختی اظهار کرد: در این نوع جنگ، مهم‌ترین و نخستین هدف دشمنان، تضعیف و تخریب اعتماد عمومی در جامعه است.

وی افزود: این اعتماد، طیفی گسترده از باورها و مناسبات اجتماعی را شامل می‌شود؛ از اعتماد به جریان‌های سیاسی و گفتمان‌های حاکم گرفته تا اعتماد به ارکان و مسئولانی که در شرایط حساس، نقش تصمیم‌گیری و هدایت امور را بر عهده دارند.

خالقی ادامه داد: دشمن با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای و روانی، تلاش می‌کند با ایجاد شک و تردید در افکار عمومی، زمینه ناامیدی و سلب اراده را در جامعه فراهم کند و در نهایت، پیوند مردم با جریان‌های ارزشی و انقلابی را تضعیف کند.

معاون سیاسی سپاه نینوا گلستان گفت: در این مسیر، القای بی‌اعتمادی به‌عنوان یک راهبرد اصلی دنبال می‌شود، چرا که کاهش اعتماد عمومی به‌طور مستقیم منجر به کاهش امید اجتماعی و تضعیف انگیزه مشارکت و همراهی مردم خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که بارها مورد تأکید قرار گرفته، هدف نهایی دشمن از این اقدامات، ایجاد اختلال در انسجام اجتماعی و فراهم‌سازی بستر برای بروز ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی در جامعه است.

