ادای احترام هنرمندان به پدر موشکی ایران به مناسبت هفته هنر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان، آئین گردهمایی هنرمندان بسیجی به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی و قدردانی از رزمندگان و شهدای صنعت موشکی و پهپادی ایران به ویژه سردار شهید حاج حسن طهرانیمقدم (پدر صنعت موشکی ایران) صبح سهشنبه ۲۵ فروردین بر مزار فرماندهان شهید در قطعه ۲۴ بهشت زهرا (س) برگزار شد.
در این مراسم، چهرههایی چون علیرضا قزوه (شاعر)، محمد گلریز(خواننده)، مهدی مددکار (تهیهکننده سینما)، محمد حبیبی (مدیر هنری)، حبیب ایلبیگی (مدیرعامل موسسه تصویرشهر)، محمود فرهنگ (نویسنده و کارگردان تئاتر)، انسیه شاهحسینی (کارگردان)، رضا مهدوی (موزیسین)، سعید سیدزاده (تهیهکننده سینما)، محمود عبدالحسینی (عکاس) و سید عباس عظیمیمیرآبادی (تهیهکننده سینما) حضور داشتند.
علیرضا قزوه شاعر در ابتدای مراسم ضمن ادای احترام به شهدا اظهار کرد: به بهانه هفته هنر انقلاب اسلامی گرد هم آمدهایم تا یاد شهید سید مرتضی آوینی را گرامی بداریم. بسیاری از ما خاطرات زیادی با او داریم؛ به عنوان نمونه یکی از ویژگیهایش این بود که هرگاه میخواستیم به او سلام کنیم، او پیشقدم میشد و به بزرگتر و کوچکتر خود سلام میکرد که این یکی از خصوصیات بارز او بود.
وی با اشاره به نقش این شهید در ایجاد ادبیات و فرهنگ مقاومت در ایران گفت: نقش این شهید در شکلگیری ادبیات و فرهنگ مقاومت در ایران برجسته بود. ما از زمان حمله مغولها جنگ داشتهایم و مردم در گوشهوکنار کشور مقاومت کردهاند؛ حتی زنان روی دشمن آب جوش میریختند، اما این مقاومت پراکنده بودهاست و ثبت نشدهاست. روایت شده زمان مشروطه در تهران ۲۰ زن لباس رزم پوشیدند و مبارزه کردند اما بسیجی که امام (ره) ایجاد کرد، امروز آمریکا را در گِل قرار داده است.
این شاعر در ادامه با بیان خاطراتی از رهبر انقلاب توضیح داد: این فرهنگ مقاومت و سخنان نسل جوان، حرفهای تازهای دارد و این واقعیت میدان است. ۲۱ سال پیش در محضر رهبر شهید انقلاب، شبی در خانه یکی از شهدا در کرمان بودیم. اهل خانه از ابتدا تا انتها گریه کردند. حضرتآقا طبق روال همیشه که برای خانواده شهدا یک قرآن را به اسم شهید مینوشتند، مشغول نوشتن اسم شهید روی قرآن بود. اسم آن شهید «سید علی» بود؛ آقا روی قرآن نوشته بودند، تقدیم به خانواده شهید «سید علی حسینی خامنهای» و به ما نشان دادند و البته من خیلی تلاش کردم که این قرآن را به دست آورم که نشد.
قزوه افزود: سبک زندگی رهبر انقلاب بهطور کامل برای مردم گفته نشده است. من کتابی درباره ایشان نوشتم که بهترین اثرم شد اما هیچ گاه چاپ نشد، زیرا خاطرات نزدیکی از ایشان نقل کرده بودم که برای بسیاری باورپذیر نبود. فاصله فکر و اندیشه امام و رهبر انقلاب با برخی افراد بسیار زیاد است. ایشان یک حکیم تمامعیار هستند. من تاریخ ایران، از دوره مادها تا سلسلههای مختلف را مطالعه کردهام و به جرأت میگویم کسی به باسوادی امام و رهبر انقلاب در بین پادشاهان تاریخ ایران وجود نداشته است.
این شاعر و پژوهشگر تصریح کرد: از بزرگترین اشتباهات ما این بوده که مقام علمی و نسب رهبر انقلاب را آنگونه که باید معرفی نکردهایم. رفتار ایشان بسیار ظریف و همراه با رعایت دقیق حقوق مردم است. ایشان از نوجوانی با مبلغی اندک، کتاب و رمانهای خارجی را اجاره میکردند و در یک شب مطالعه میکردند و این سبک زندگی یک طلبه است. بسیاری از فرماندهان ما اهل کتاب هستند؛ نظامیان ما نیز حکیم، فرهنگی، شاعر و نویسندهاند. اگر امروز مردم در میدان حضور دارند، به خاطر هزاران کتابی است که درباره این شهیدان نوشته شده است.
وی در پایان گفت: جهان به ملت ایران و فرهنگ مقاومت و این همه شهید تعظیم خواهد کرد. برخی از این شهیدان، حتی فرصت بزرگداشت پیدا نکردند و باید برای تکتک آنها برنامه برگزار شود. امروز جهان به ادبیات و شاعران ایرانی احترام میگذارد. کشورهایی؛ مانند تاجیکستان پیشتر به سمت ادبیات مقاومت نمیآمدند، اما امروز شاهد هستیم که برای رهبر انقلاب، مقاومت و شهدای ایران شعر میسرایند.
در پایان این مراسم، از خانواده شهید سید پوریا شهبازی عضو بسیج هنرمندان، تجلیل شد و هنرمندان با تقدیم گل، به مزار سردار شهید حسن طهرانیمقدم؛ پدر موشکی ایران، در هفته هنر انقلاب ادای احترام کردند.
نظر شما