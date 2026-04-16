خودروهای شوتی در زابل روانه پارکینگ شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی سنچولی صبح پنجشنبه به خبرنگاران گفت: در اجرای طرح برخورد با خودروهای شوتی سوار از ابتدای هفته جاری، ماموران پلیس تعداد ۱۲ دستگاه خودروی متخلف را که با نصب تجهیزات و دستکاری غیر متعارف در وسیله نقلیه خود، ایجاد صدای ناهنجار، حرکات نمایشی و مخاطره آمیز کرده و موجب سلب آرامش و آسایش شهروندان شده بودند را بر اساس قانون، توقیف و روانه پارکینگ کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل ضمن اخطار به مراکز و تعمیرگاه هایی که نسبت به فروش و نصب تجهیزات آلودگی صوتی بر روی خودروها فعالیت دارند، تصریح کرد: این طرح ها با هدف جلوگیری از سرعت غیرمجاز، ایجاد حادثه، تولید صدای ناهنجار، حرکات نمایشی و دیگر تخلفات و با توجه به مطالبه شهروندان گرامی به صورت جدی در دستور کار پلیس قرار گرفته و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.