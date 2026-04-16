به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاح مدرسه ۴ کلاسه روستای الله‌آباد در شهرستان نیمروز با حضور مدیران کل نوسازی مدارس و آموزش و پرورش استان و جمعی از مسئولان محلی و معتمدان منطقه برگزار شد.

میثم لک‌زایی مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان با بیان اینکه این پروژه آموزشی با زیربنای ۲۰۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است، گفت: این مدرسه ۴ کلاسه در راستای نهضت مدرسه‌سازی و با هدف برقراری عدالت آموزشی در مناطق کم‌برخوردار شمال استان احداث شده است و مشارکت ارزشمند دفتر حضرت آیت‌الله سیستانی در این پروژه نشان‌دهنده تعامل سازنده خیرین و نهادها با مجموعه نوسازی مدارس برای رفع کمبود فضاهای آموزشی است.



وی تصریح کرد: پروژه مذکور با رعایت کامل استانداردهای فنی و نظارت دقیق مهندسان این اداره کل اجرا شده و تمامی تجهیزات آموزشی و کلاسی مورد نیاز آن نیز تأمین و نصب شده است تا دانش‌آموزان عزیز روستای الله‌آباد در فضایی ایمن و استاندارد به تحصیل بپردازند.