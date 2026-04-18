  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹

شاگردان رنگرز برای اردو به خط شدند

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان به میزبانی استان مازندران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان روزهای ۱ لغایت ۱۰ اردیبهشت ماه به میزبانی استان مازندران برگزار می شود. اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی (خوزستان) پویا دادمرز (خوزستان)
۶۰ کیلوگرم: سجاد عباس پور (مازندران)
۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار (فارس)
۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان)
۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی (خوزستان)
۷۷ کیلوگرم: علیرضا عبدولی (خوزستان)
۸۲ کیلوگرم: محمدرضا مختاری (فارس)
۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی (خوزستان)
۹۷ کیلوگرم: امیررضا مرادیان (تهران)
۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی (مازندران)
سرمربی: حسن رنگرز
مربیان: حسن حسین زاده – فرشاد علیزاده – مهدی علیاری – بابک ولی محمدی
ماساژور: جمال حق پناه
مربی بدنساز: دکتر بهمن میرزایی
روانشناس: حسین سلطانی
تدارکات: اکبر صبیحی
سرپرست: امید شایگان

کد مطلب 6803956
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها