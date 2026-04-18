شاگردان رنگرز برای اردو به خط شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان روزهای ۱ لغایت ۱۰ اردیبهشت ماه به میزبانی استان مازندران برگزار می شود. اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:



۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی (خوزستان) پویا دادمرز (خوزستان)

۶۰ کیلوگرم: سجاد عباس پور (مازندران)

۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار (فارس)

۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان)

۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی (خوزستان)

۷۷ کیلوگرم: علیرضا عبدولی (خوزستان)

۸۲ کیلوگرم: محمدرضا مختاری (فارس)

۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی (خوزستان)

۹۷ کیلوگرم: امیررضا مرادیان (تهران)

۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی (مازندران)

سرمربی: حسن رنگرز

مربیان: حسن حسین زاده – فرشاد علیزاده – مهدی علیاری – بابک ولی محمدی

ماساژور: جمال حق پناه

مربی بدنساز: دکتر بهمن میرزایی

روانشناس: حسین سلطانی

تدارکات: اکبر صبیحی

سرپرست: امید شایگان