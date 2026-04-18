شاگردان رنگرز برای اردو به خط شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان روزهای ۱ لغایت ۱۰ اردیبهشت ماه به میزبانی استان مازندران برگزار می شود. اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی (خوزستان) پویا دادمرز (خوزستان)
۶۰ کیلوگرم: سجاد عباس پور (مازندران)
۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار (فارس)
۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان)
۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی (خوزستان)
۷۷ کیلوگرم: علیرضا عبدولی (خوزستان)
۸۲ کیلوگرم: محمدرضا مختاری (فارس)
۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی (خوزستان)
۹۷ کیلوگرم: امیررضا مرادیان (تهران)
۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی (مازندران)
سرمربی: حسن رنگرز
مربیان: حسن حسین زاده – فرشاد علیزاده – مهدی علیاری – بابک ولی محمدی
ماساژور: جمال حق پناه
مربی بدنساز: دکتر بهمن میرزایی
روانشناس: حسین سلطانی
تدارکات: اکبر صبیحی
سرپرست: امید شایگان
اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان به میزبانی استان مازندران برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان روزهای ۱ لغایت ۱۰ اردیبهشت ماه به میزبانی استان مازندران برگزار می شود. اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
نظر شما