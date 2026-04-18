به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی آسیا با قهرمانی هر دو تیم در قرقیزستان به پایان رسید. تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در شرایطی به عنوان قهرمانی در آسیا رسیدند که به دلیل حمله وحشیانه رژیم صهیونی و آمریکایی به خاک ایران، اردوهای تیم ملی تعطیل شد و پس از یک وقفه در ایام نوروز در شمال کشور پیگیری شد و ملی‌پوشان هر دو تیم هم به خاطر شرایط جنگی از راه زمینی در یک مسیر طولانی به قرقیزستان رفتند.

در نهایت تیم‌ ملی کشتی آزاد ایران ۸ مدال و تیم ملی کشتی فرنگی ۱۰ مدال رنگارنگ کسب کردند. رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی پس از قهرمانی تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی به روز شد. جدیدترین رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی به شرح زیر است:

در کشتی آزاد امیرحسین زارع که در مسابقات قهرمانی آسیا طلا گرفت تنها صدرنشین ایران است. در وزن ۶۱ کیلوگرم محمدنژاد جوان که در مسابقات قهرمانی آسیا به مدال نقره رسید در جایگاه دوم قرار دارد. در وزن ۶۵ کیلوگرم رحمان عموزاد در جایگاه دوم قرار دارد. در ۷۴ کیلوگرم یونس امامی در جایگاه سوم. در وزن ۷۹ کیلوگرم محمد نخودی که نماینده ایران در مسابقات جهانی هم شد در جایگاه دوم، در وزن ۸۶ کیلوگرم هم کامران قاسمپور که موفق شد به مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا برسد در جایگاه دوم قرار دارد. در اوزان ۹۲ و ۹۷ کیلوگرم هم امیرحسین فیروزپور و امیرعلی آذرپیرا در جایگاه دوم قرار دارند.

در کشتی فرنگی هم سعید اسماعیلی، غلامرضا فرخی، محمدهادی ساروی و امین میرزازاده صدرنشین هستند. همچنین پیام احمدی در وزن ۵۵ کیلوگرم سوم، سعید اسماعیلی در ۶۷ کیلوگرم اول، سیددانیال سهرابی در ۷۲ کیلوگرم سوم، غلامرضا فرخی در ۸۲ کیلوگرم اول، محمدهادی ساروی در ۹۷ کیلوگرم اول، امین میرزازاده در ۱۳۰ کیلوگرم اول هستند.