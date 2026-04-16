مبانی قرآنی جنگ تحمیلی سوم؛ طرف درست تاریخ ایستاده ایم

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: پیامبر اسلام (ص) در ۱۰ سال حضورشان در مدینه، حدود ۹۰ جنگ تحمیلی بر مسلمانان را متحمل شدند که برخی از این جنگ‌ها از جمله جنگ «احزاب» بسیار بزرگ و مهم بوده است. پیامبر (ص) و یاران ایشان با وجود عده و عُده قلیل توانستند در مقابل کفار مسلح و مجهز بایستند.

ایشان در این مدت کوتاه در ترویج و تبلیغ دین چنان موفق بودند که ندای وحی و بارقه‌های اسلام از جنوب آفریقا تا شمال اروپا و قفقاز و اغلب سرزمین‌های آن دوران رسید و جمعیت فراوانی به جبهه اسلام ملحق شدند. رسول خدا و مومنان در پرتو باور عمیق به خدای متعال و حمایت‌ها و امدادهای الهی، ذکر و توسل و وحدت و برادری این پیروزی‌ها را کسب کردند و اسلام و قرآن را برای همیشه در جامعه بشری ماندگار و پابرجا ساختند.

امروز که در حساس‌ترین مقطع تاریخ انقلاب اسلامی ایران قرار گرفتیم از عمق جان باور داریم که نهضت خمینی کبیر تداوم راه پیامبر اسلام (ص) و امامان معصوم (ع) است که تلاش داشتند تا دین خدا را در جامعه بشری ساری و جاری سازند. در دورانی که مردم مقاوم ایران عزیز در پرتو انقلاب اسلامی کمر همت به عزت و ایستادگی و استقلال بسته است، جریان صهیونیسم جهانی و استکبار بین‌المللی از هیچ توطئه‌ای برای مقابله با این انقلاب و مردم دریغ نکردند.

نهضت حسینی مردم ایران تحت رهبری امامین انقلاب و امام جدید آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای دنیا را متحیر کرده‌است. امروز در میانه جنگ رمضان که تمام دنیا پی به قدرت و اقتدار ملت ایران در پرتو آموزه‌های قرآنی برده است، موج تازه و قوی ایران‌دوستی و اسلام‌خواهی بسیار بیش از گذشته عالمگیر شده و این دستاوردها، تحقق وعده‌های الهی در قرآن است.

جنگ رمضان که با شهادت قائد امت بر ما تحمیل شد ابعاد بیشتری از قرآنی بودن نهضت مردمی امام خمینی (ره) را آشکار ساخت و با کمی مطالعه و تفکر و دقت می‌توانیم مبنای قرآنی جنگ تحمیلی سوم را به خوبی درک کنیم.

دفاع مقدس ایرانیان در برابر دشمن آمریکایی صهیونی بار دیگر مردم بیدار را به خیابان‌ها و میادین کشاند و چهل و شش شب است که این مردم خیابان‌ها را رها نکرده است چون جمهوری اسلامی، ایران را حرم می‌داند و دست از آن نخواهد کشید. این اتحاد مقدس و پای کار بودن را نیز باید یک دستاورد الهی و قرآنی برای جبهه اسلام بدانیم.

در خصوص مبنای قرآنی جنگ تحمیلی سوم با تکیه بر آموزه‌های نورانی سوره مبارکه احزاب، گفتگویی با یک قرآن‌پژوه، مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری داشتیم که از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرد.

شناخت زوایای جنگ رمضان با استناد به آیات قرآن

سعید مولوی، مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه یک نگاه تاریخی به مسئله جنگ به درک بهتر چرایی جنگ تحمیلی سوم کمک می‌کند، اظهار کرد: یکی از جنگ‌های مهم صدر اسلام که یک سوره در قرآن نیز به آن اختصاص دارد، جنگ احزاب در سال پنجم هجری است که شناخت زوایای آن در این روزها کمک بزرگی برای پی بردن به ابعاد و زوایای جنگ تحمیلی می‌کند.

مولوی با ذکر اینکه یهودیان بنی نضیر مشرکان قریش را علیه مسلمانان تحریک و تشویق و حمایت همه جانبه کردند تا کار پیامبر (ص) و اسلام را یکسره کنند، ادامه داد: یهود بنی نضیر همچون قبایل مختلف همچون قطوان، بنی‌اسد و بنی‌سلیم را با ۱۰ هزار نیروی مجهز و مسلح جمع کردند و در اطراف مدینه حلقه زدند؛ جاسوس‌های داخلی نیز فعال شدند و ترس و وحشت را در دل مردم ایجاد کردند تا جایی که نفس در سینه‌ها حبس شده بود.

وی تأکید کرد: قوم یهود بنی نضیر قصد داشت پیامبر (ص) و سران جبهه اسلام را به شهادت برساند، شاکله طرفداران حضرت را از هم گسسته کند و یک‌بار برای همیشه طومار اسلام را در هم بپیچد.



این مدرس دانشگاه در استان با تأکید بر اینکه شرایط و ابعاد جنگ احزاب شباهت‌های بسیاری با ابعاد و زوایای جنگ تحمیلی سوم در زمانه ما دارد، افزود: جریان صهیونیستی ترامپ خبیث را تحریک کرد تا رهبری و سران نظام جمهوری اسلامی را به شهادت برساند و در عرض سه روز، طومار نظام اسلامی را در هم بپیچد. در داخل کشور نیز ایادی و مزدوران دشمن فعال شدند تا مسیر اجرای این توطئه را تسهیل کنند.

مولوی با بیان اینکه دشمنان اسلام و قرآن بر طبق نص صریح مصحف شریف «خدا» را در نظر نگرفتند، گفت: قرآن می‌فرماید خدای متعال امدادهای غیبی را شامل حال مومنان کرد تا دشمن زمینگیر شود؛ نمونه‌ای از این امدادهای الهی را در جریان زمین‌گیر شدن هواگردهای آمریکایی در جنوب اصفهان شاهد بودیم که حقیقتاً طبس ۲ بود.

چهار گروهی که قرآن در جنگ احزاب معرفی می‌کند

این قرآن‌پژوه با تصریح بر اینکه در سوره مبارکه احزاب چهار گروه در جنگ احزاب معرفی می‌شود، توضیح داد: خوب است با شناخت این گروه‌ها معرفی شده در قرآن، به یک خودارزیابی بپردازیم و ببینیم در جریان این نبرد آشکار حق و باطل در کجا و در چه موضعی قرار داریم. اگر هم هنوز موضعی نداریم با شناخت این چهار گروه می‌توانیم تصمیم بگیریم که در چه جایگاهی باید باشیم.

مولوی با تصریح اینکه خدای سبحان اوصاف این چهار گروه را تشریح می‌کند، یادآور شد: گروه نخست، «کفار» و حمایت‌کنندگان کفار هستند که امروز در قامت ترامپ و نتانیاهو و ایادی آنها نظیر برخی کشورهای منطقه و جهان ظاهر شده‌اند؛ گروه دوم، «مؤمنان» هستند، گروه سوم «منافقان‌» بوده و گروه بسیار مهم «معوقین» یعنی کسانی‌اند که امروز و فردا می‌کنند و موضع خاصی ندارند.

وی در خصوص عاقبت هر یک از چهار گروه در سوره احزاب، بیان کرد: مؤمنان جنگ را وعده الهی و یک مسیر برای پیشرفت خود تلقی می‌کنند یعنی قائلند خداوند جنگ را وسیله امتحان قرارداده و در نهایت پیروزی از آن جبهه حق است، مومنانی که خلوص و صداقت داشته باشند طبق نص صریح قانون به مقام والای شهادت نائل خواهند شد.

مولوی با تصریح اینکه مؤمنان تابع رهبر و ولی جامعه هستند، افزود: در قرآن هر جا نام پیامبر و رسول و نبی می‌آید اشاره به شخصیت حقوقی یعنی حاکمیت و رهبری جامعه دارد. امام جامعه الگوی ما است و اگر فرمود مقاومت کنید، امت ملزم به مقاومت خواهد بود.

مدرس حوزه و دانشگاه در خصوص منافقان و کسانی که فی قلوبهم مرض‌اند، افزود: طبق نص صریح قرآن، منافقان وعده‌های الهی را فریب می‌دانند، مردم را تشویق و تحریک به فرار از جنگ و دل مردم را خالی می‌کنند، خودشان نیز با بهانه قرار دادن زندگی مادی، فرار می‌کنند. منافقان اگر ببینند جبهه اسلام مغلوب شده بلافاصله به جبهه کفر می‌پیوندند و به شدت همرنگ کفار می‌شوند. منافقان اگرچه با نظام اسلامی عهد حمایت داشتند اما پیمان خود را می‌شکنند.

توصیف گروه معوقین در جنگ احزاب

مولوی با اشاره به ویژگی‌های گروه معوقین بر طبق آیات سوره مبارکه احزاب، اظهار کرد: اینان خودشان را تنها راه نجات اسلام می‌دانند، خودشان را در جایگاه ولی قرار می‌دهند و مردم را به سوی خویش فرا می‌خوانند و می‌گویند ما راه را بلدیم، زبان دنیا را می‌فهمیم و ما می‌توانیم مسیر صلاح و فلاح جامعه اسلامی را تشخیص دهیم.

وی با تأکید بر اینکه معوقین نسبت به پیروزی‌ها و دستاوردهای جبهه اسلام بسیار ناراحت‌اند، ادامه داد: قرآن می‌گوید اینان اگر موفقیت مومنان را ببینند، ناراحت شده و بهانه‌گیری می‌کنند تا نگذارند مؤمنان پیروز شوند، از ترس موفقیت اسلام چشمان‌شان از حدقه در می‌آید.

مولوی افزود: معوقین مترصد اتمام جنگ هستند و پس از اتمام جنگ با حرص و طمع غنیمت و سهم می‌خواهند. قرآن می‌فرماید خدا این منافقان را عذاب خواهد داد و حتی توبه آنها را نمی‌پذیرد و اعمال نیکوی آنان را نیز از بین می‌برد.

این قرآن‌پژوه ویژگی‌های گروه کفار را نیز با استناد به آیات سوره احزاب بیان کرد و ادامه داد: قرآن می‌فرماید کفار در آخر هیچ سود و منفعتی ندارند بلکه از جنگ با مومنان با عصبانیت عقب می‌نشینند؛ امروز تمام تحلیل‌گران می‌گویند ترامپ و ایادی او هیچ دستاوردی در جنگ با ایران نداشته بلکه بسیار عصبانی است و این را از ادبیات او در توئیت‌هایش می‌توان فهمید.

مولوی در پایان گفت: حامیان ترامپ و کشورهای عربی در منطقه هم به تصریح قرآن ناظر به عاقبت کفار، از دژ محکم خود به پایین کشیده می‌شوند، خدا رعب و وحشت در دلشان می‌اندازد، زمین‌ها و دارایی‌ها و اموالشان را از دست می‌دهند و به خاک سیاه می‌نشینند.