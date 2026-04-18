خبرگزاری مهر -گروه استانها: عشایر استان ایلام بهعنوان یکی از اصیلترین و پرتلاشترین جامعه تولیدی کشور، نقشی کلیدی در تأمین امنیت غذایی، تولید دام، حفظ فرهنگ بومی و مدیریت منابع طبیعی دارند. این جامعه ۶۰ هزار نفری که ۱۱ درصد جمعیت استان را تشکیل میدهد، سالانه حدود ۱۰۰ هزار تن فرآورده دامی و ۶۵ تا ۷۰ درصد گوشت قرمز استان را تولید میکند؛ ظرفیتی بینظیر که آنان را در خط مقدم اقتصاد مقاومتی و تولید ملی قرار داده است.
با وجود این توانمندیها، عشایر ایلام طی سالهای اخیر با مشکلاتی همچون کمبود نهاده دامی، فرسودگی راههای عشایری، محدودیتهای آبرسانی سیار، آسیب زیرساختها در اثر سیل و نیاز به حمایتهای ساختاری مواجه بودهاند.
نقش عشایر ایلام در تحقق اقتصاد مقاومتی
مدیرکل امور عشایری استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش راهبردی عشایر در تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: عشایر ایلام با در اختیار داشتن حدود ۱.۴ میلیون رأس دام، سالانه ۶۵ درصد گوشت قرمز استان را تولید میکنند و سهم آنان سه برابر ظرفیت اسمی استان است. این جامعه مهم، پایه اصلی تولید پروتئین و امنیت غذایی منطقه است.
فرشاد یاسمی افزود: در روزهایی که استان تحت حملات قرار داشت و بخشی از ساختمان اداره کل آسیب دید، حتی یک روز خدماترسانی به عشایر متوقف نشد. همکاران ما با برپایی سیاهچادر و سازوکارهای موقت، خدمات را ادامه دادند .
مدیرکل امور عشایری با اشاره به سیل اخیر عنوان کرد: سیل بیش از یک هزار و ۱۰۰ کیلومتر از راههای عشایری را مسدود کرد. عملیات ترمیم فوراً آغاز شد و تاکنون حدود ۵۰ درصد مسیرها بازگشایی شده است. تلاش میکنیم تا هفته آینده باقی مسیرها نیز قابل تردد شود.
یاسمی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد:روزانه بیش از ۸۰۰ مترمکعب آب شرب با ۱۹ تانکر دولتی و ۳۱ تانکر اجارهای توزیع میشود.
وی ادامه داد: توزیع آرد و نهادههای دامی بدون وقفه در جریان است.
یاسمی با اشاره به اینکه عشایر استان سالانه یک هزار و ۵۰۰ تن پشم باکیفیت تولید میکنند که ظرفیت مهمی برای صنایع تبدیلی است،افزود: توجه به احداث صنایع تبدیلی، افزایش اعتبارات، تخصیص نهادههای دامی مدتدار و تقویت ناوگان آبرسانی عشایر ضروری است.
معیشت عشایر ایلام نیازمند حمایت ملی و دولتی
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح اهمیت عشایر استان اظهار داشت:عشایر ایلام با جمعیت ۶۰ هزار نفری و تولید سالانه بیش از ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تن فرآورده دامی، ششمین جمعیت بزرگ عشایری کشور را تشکیل میدهند و از مهمترین تولیدکنندگان کشور در حوزه دام هستند.
سارا فلاحی عنوان کرد: عشایر ایلام در خط مقدم تولید و حماسه قرار دارند، اما زیرساختهای آنها متناسب با این نقش راهبردی نیست. سیلابهای اخیر، آسیبهای جدی به راههای دسترسی و شریانهای ارتباطی آنان وارد کرده و تردد و تأمین مایحتاج ضروری را با مشکل روبهرو ساخته است. جبران این خسارات دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت فوری و غیرقابلتأخیر است.
وی با بیان اینکه راه، آب، برق، مخابرات و خدمات پایه، پیششرط ماندگاری جمعیت در این مناطق است، افزود: میزان تخریب راههای عشایری، نشستها، آببُردگیها و نقاط پرخطر بهدقت احصا شد و مقرر است نتایج آن بهصورت مستند در قالب گزارش کارشناسی به دستگاههای اجرایی، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه ارائه شود تا اعتبارات ویژهای برای ترمیم و بهسازی زیرساختهای آسیبدیده تخصیص یابد.
وی گفت: فرسودگی و صعبالعبور بودن مسیرهای کوچ و دسترسی، دشواری تأمین آب شرب سالم و آب مورد نیاز دام، ضعف پوشش ارتباطی و مخابراتی، محدودیت در دسترسی به خدمات بهداشتی و دامپزشکی و چالشهای معیشتی ناشی از نوسانات بازار دام و نهادهها از مهمترین چالش های عشایر استان است.
فلاحی با تأکید بر اینکه سیاستگذاری پشت درهای بسته و بدون شنیدن صدای مردم، محکوم به شکست است، تصریح کرد: اجازه نمیدهیم صدای عشایر در لابهلای بروکراسی اداری گم شود.
نماینده استان ایلام با اشاره به جایگاه استراتژیک عشایر در اقتصاد و امنیت، گفت: عشایر ایلام، خط اول حماسه و تولید هستند؛ هم در دفاع از مرزها، هم در تأمین گوشت قرمز و فرآوردههای دامی کشور. اما سهم آنان از زیرساخت و خدمت، متناسب با این نقش نیست. این تبعیض ساختاری باید اصلاح شود و من در مجلس، این موضوع را تا حصول نتیجه دنبال خواهم کرد.
وی افزود: حمایت از عشایر، فقط شعار و بنر نیست؛ یعنی جادهای که در سیلاب تخریب شده، در کوتاهترین زمان ممکن ترمیم شود؛ یعنی تانکر آبرسان و شبکه پایدار تأمین آب؛ یعنی پوشش مخابراتی مطمئن، دسترسی به آموزش و بهداشت و تسهیل شرایط کوچ.
وی اضافه کرد: زیرساختهای عشایری باید بهعنوان یک اولویت در برنامهریزیهای استانی و ملی دیده شود. شخصاً پیگیری تخصیص اعتبارات بازسازی خسارات سیلاب و نیز اجرای طرحهای توسعهای در حوزه راههای عشایری و خدمات زیربنایی را در دستور کار قرار دادهام و این پیگیری تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: عشایر ایلام، خط مقدم تولید، امنیت غذایی و اقتصاد مقاومتی در استان به شمار میروند. ظرفیت ویژه آنان در تولید گوشت قرمز، دام سبک و سنگین، صنایع دستی، فرآوردههای لبنی، پشم و مدیریت منابع طبیعی، نشان میدهد که سرمایهگذاری در این بخش نهتنها ضرورتی اقتصادی، بلکه یک نیاز راهبردی برای آینده استان است.
با وجود تلاشهای گسترده در سطح استانی و ملی، همچنان مشکلاتی چون کمبود نهاده، فرسودگی راههای عشایری، ضعف زیرساختهای آبرسانی و ضرورت تأمین انرژی پایدار وجود دارد که رفع آنها نیازمند همکاری همزمان دولت، مجلس و سازمانهای تخصصی است.
تقویت زیرساختها، افزایش حمایتهای مالی و تجهیز ناوگان خدماترسانی میتواند راه را برای توسعه پایدار، افزایش بهرهوری و تحقق کامل اقتصاد مقاومتی در جامعه عشایری استان ایلام هموار کند؛ جامعهای که همواره در سختترین شرایط نقشی تعیینکننده در تولید و هویت فرهنگی این خطه داشته است.
