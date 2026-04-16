۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵

تقویم آموزشی دانشگاه شریف اصلاح شد

معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی شریف، تقویم جدید نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تقویم آموزشی جدید پایان کلاس‌ها دهم تیرماه خواهد بود. امتحانات پایان ترم که قرار بود از ششم تا ۲۰ تیرماه برگزار شوند به ۱۸ تا ۳۱ تیرماه منتقل شده‌اند.

نحوه برگزاری مجازی یا حضوری کلاس‌ها تا پایان ترم و نحوه برگزاری امتحانات هم باتوجه به شرایط کشور، تصمیم‌گیری خواهد شد.

همچنین معاونت آموزشی دانشگاه شریف اعلام کرده که «در تلاش است برنامه ترم تابستان نیز در مرداد و شهریور ۱۴۰۵ برگزار شود. ولی تعیین تکلیف این موضوع و تقویم آموزشی بازه تابستان، پس از ایجاد ثبات در وضعیت کشور، نهایی و اطلاع‌رسانی خواهد شد».

