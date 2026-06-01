به گزارش خبرگزاری مهر، احسان جهانیان در نشست با فرمانداران استان بوشهر، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت برنامه‌های عمومی، اجتماعی و فرهنگی برای تقویت همبستگی اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی به‌موقع و برنامه‌ریزی دقیق برای رویدادهای عمومی افزود: باید از فرصت‌های اجتماعی به‌گونه‌ای استفاده شود که پیام وحدت‌بخش، همگرایی و حمایت از منافع عمومی، تقویت و از ایجاد حاشیه و دوقطبی‌سازی جلوگیری شود.

معاون سیاسی استاندار بوشهر همچنین خواستار تداوم تعامل با اقشار، اقوام و مذاهب مختلف در طول سال و در قالب برنامه‌های مشترک شد و افزود: مشارکت‌ دهی واقعی و پرهیز از نگاه ابزاری در برنامه‌ها، زمینه افزایش اعتماد و انسجام اجتماعی را فراهم می‌کند.

جهانیان در بخش دیگری از سخنان خود، محله‌محوری و تقویت تاب‌آوری اجتماعی را از اولویت‌های مدیریت استان دانست و عنوان کرد: فرمانداران باید با تعریف رویدادهای متنوع فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، مشارکت عمومی را افزایش دهند و ظرفیت محلات، مساجد، مدارس و گروه‌های جهادی و مردمی را برای مواجهه بهتر با شرایط بحرانی بیش از پیش فعال کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر همچنین ساماندهی سواحل و پیشگیری از حوادث دریایی را از موضوعات مهم ارزیابی عملکرد شهرستان‌ها دانست و بر تعیین محدوده‌های شناگاه‌های مجاز، نصب تابلوهای هشدار و تقویت هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای کاهش حوادث احتمالی تأکید کرد.