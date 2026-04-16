زبان هنر، پلی برای ادای دین به حسینیه اعظم زنجان است

مهدی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری محفل ویژهای با حضور شاعران شاخص شمال غرب کشور، تهران و استان زنجان، گفت: این رویداد در راستای ادای دین به مقام «حسینیه اعظم» و همدردی با اصابت ناگواری که در این حسینیه رخ داد، ترتیب یافته است.

کریمی با اشاره به اینکه حادثه تلخ اصابت، دل همه زنجانیها را به درد آورد، اظهار داشت: حسینی اعظم نماد افتخار و ارادت مردم زنجان به سیدالشهدا (ع) است، اما متأسفانه این واقعه آنطور که باید و شاید معرفی نشد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم از زبان رسای هنر –که برندهترین زبانهاست– برای تبیین و تبلیغ این حسینیه بهره ببریم.

وی افزود: از شاعران بنام کشور نظیر استاد سید جواد شرافت، همچنین جمعی از شاعران توانمند تبریز، ارومیه و خود استان زنجان دعوت به عمل آمد. هدف این بود که در کنار هم، اشعار فاخری در وصف حسینی اعظم و ابراز همدردی با حادثه رخداده سروده شود.

مدیر حوزه هنری زنجان با تأکید بر اینکه خروجی این محفل فراتر از یک رویداد مقطعی است، تصریح کرد: تمامی اشعار سروده شده در این جلسات، جمعآوری و در قالب یک مجموعه کتاب منتشر خواهد شد. این فراخوان عملاً به تولید یک اثر ماندگار انجامیده که در معرض دید عموم قرار میگیرد و سایر شاعران و علاقه‌مندان نیز می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

کریمی افزود: ما معتقدیم اصالت این حسینیه و عمق فاجعهای که برای آن رخ داد، نیازمند روایتی هنرمندانه است. امیدواریم این مجموعه شعر، گامی مؤثر در جهت معرفی درست حسینی اعظم زنجان و ادای دین صادقانه اهالی قلم به این خاندان عصمت و طهارت باشد.