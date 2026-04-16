به گزارش خبرنگار مهر، در شرایط حساس جنگ و به دلیل احتمال بروز اختلال در شبکه برق سراسری، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تدابیر پیشگیرانهای را مبتنی بر استانداردهای بینالمللی برای حفاظت از بانکهای نمونههای زیستی ابلاغ کرد.
شاهین آخوندزاده؛ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در نامهای که به روسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ارسال کرده بر «تأمین انرژی پایدار و اضطراری از طریق استقلال سیستم برقرسانی آزمایشگاههای جامع تحقیقات و نصب سیستمهای انرژی تجدیدپذیر از جمله خورشیدی با ظرفیت کافی»، «تجهیز تمامی سردخانهها و فریزرها به سیستمهای برق اضطراری (UPS) و ژنراتورهای پشتیبانی با قابلیت کارکرد مداوم بیش از ۷۲ ساعت»، «نظام نظارت هوشمند و لحظهای بر دمای نگهداری نمونهها با هشدار فوری در صورت انحراف از محدوده ایمن» و «تدوین و اجرای پروتکلهای امنیتی و مدیریت بحران با همکاری تیمهای فنی، امنیتی و پزشکی بهمنظور پاسخگویی سریع و منسجم» تاکید کرده است.
