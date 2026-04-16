به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جشنواره ترایبکا اعلام کرد که مستند اورجینال شبکه اچ.بی.او با عنوان «زمین، باد و آتش (آسمانی بودن در مقابل این وزن جهان است)» بیست و پنجمین دوره سالانه این جشنواره را در سوم ژوئن (۱۳ خرداد) افتتاح خواهد کرد.

این فیلم به کارگردانی فیلمساز برنده جایزه اسکار، اهمیر کوئستلاو تامپسون، در سینما بیکن به نمایش در خواهد آمد و پس از آن اجرای زنده‌ای توسط سوژه‌های مستند و گروه موسیقی «زمین، باد و آتش» که ۹ بار برنده جایزه گرمی شده است، با همراهی گروه موسیقی «روتس» اجرا خواهد شد.

جین روزنتال ‌یکی از بنیانگذاران و رئیس مشترک جشنواره ترایبکا، گفت: شب افتتاحیه همیشه لحظه‌ای جادویی است! امسال، که بیست و پنجمین سالگرد جشنواره را جشن می‌گیریم، این شب به طور ویژه‌ای معنادار است.

وی افزود: ترایبکا پس از حادثه یازده سپتامبر با این باور متولد شد که قصه‌گوها قدرت گرد هم آوردن جوامع را دارند. به مدت ۲۵ سال، شاهد گرد هم آمدن هنرمندان، فیلمسازان، نوازندگان و مخاطبان در شهر نیویورک به روش‌هایی الهام‌بخش، شگفت‌انگیز و عمیقاً انسانی بوده‌ایم. ما از دستاوردهای این گروه برای روایت داستان‌های آینده هیجان‌زده‌ایم.

مستند «زمین، باد و آتش» میراث، نفوذ فرهنگی و مجموعه آثار این گروه را بررسی می‌کند و در عین حال که بر بنیانگذار آن، موریس وایت و دیدگاه او برای این گروه تمرکز دارد، از مطالب آرشیوی نیز بهره می‌برد. این فیلم توسط تامپسون، دیو سیرولنیک، سامانتا گروگین، کی‌بی وایت و آرون ساکس تهیه شده است.

تامپسون گفت: افتخار بزرگی است که این پروژه را به جشنواره ترایبکا می‌آوریم. ۲ سال گذشته که با تحقیقات عمیق و جادوی خلاقانه پیرامون این گروه گذشت، چیزی جز دگرگونی نبود و نشان داد آنها همچنان از مهم‌ترین گروه‌های فرهنگی تاریخ هستند و این پروژه بالاخره دقیقاً نشان می‌دهد که چرا میراث آنها بسیار حیاتی است.

لیست کامل برنامه های این دوره جشنواره هنوز معرفی نشده است.