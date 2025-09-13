نمایندگان ۴۶ کشور به اسکار معرفی شدند؛ از هلند و شیلی تا رومانی و عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، فصل اسکار با نزدیک شدن به فصل جشنواره‌های پاییزی، در حال رسیدن است و تب و تاب معرفی فیلم‌های بلند بین‌المللی با نزدیک شدن به مهلت معرفی که یکم اکتبر (۹ مهر) است، بالا می‌گیرد. بنابراین باید منتظر انبوهی از اطلاعیه‌ها طی چند هفته باقی مانده بود. تاکنون ۴۶ کشور نمایندگان خود را برای اسکار انتخاب و معرفی کرده‌اند.

فهرست کوتاه اسکار ۱۶ دسامبر اعلام می‌شود و ۱۵ فیلم بین‌المللی برای رأی‌گیری توسط اعضای آکادمی در تمام شاخه‌ها که متعهد به تماشای هر ۱۵ فیلم هستند، معرفی می‌شوند. اسامی نامزدهای اسکار ۲۲ ژانویه اعلام خواهد شد.

امسال ترکیه اولین کشوری بود که با معرفی «یکی از آن روزهایی که هِمی می‌میرد» وارد این رقابت شد. پس از آن جمهوری چک با «من هر چیزی که می‌خواهم نیستم»، سوئیس با «شیفت دیرهنگام»، فلسطین با «فلسطین ۳۶»، ایرلند با «آسایشگاه»، بلغارستان با «تاریکا»، تایلند با «یک روح مفید» آلمان با «صدای سقوط»، اتریش با «طاووس»، ایسلند با «عشقی که باقی می‌ماند»، سوئد با «عقاب‌های جمهوری»، تونس با «صدای هند رجب»، کانادا با «چیزهایی که می‌کُشی»، نروژ با «ارزش عاطفی»، تایوان با «دختر چپ دست»، بلژیک با «مادران جوان»، لتونی با «سگ خدا»، ژاپن با «کوکوهو» و اردن با «تمام چیزی که از تو باقی مانده» راهی اسکار شدند.

نمایندگان دیگر کشورهایی که تاکنون انتخاب شده‌اند عبارتند از:

اندونزی: «سوری: همسری از آینده» ساخته یاندی لورنز

این فیلم عاشقانه علمی تخیلی که توسط یاندی لورنز نوشته و کارگردانی شده، بر اساس سریال اینترنتی او با همین نام در سال ۲۰۱۷ ساخته شده است. داستان فیلم درباره مرد جوانی است که تنها در کرواسی زندگی می‌کند و با زنی روبه‌رو می‌شود که ادعا می‌کند همسرش از آینده است و به ماموریتی فرستاده شده تا به او در اصلاح عادات بد و بهبود سبک زندگی‌اش کمک کند. فیلمبرداری این فیلم بیشتر در کرواسی انجام شد و جاکارتا و فنلاند هم دیگر لوکیشن‌های فیلم بود. شمار تماشاگران این فیلم در اندونزی در ۹ روز از مرز یک میلیون گذشت.

استونی: «کاغدهای پیچیدن سیگار» ساخته میل پالیاله

کمدی-درام استونی با محوریت جوانان، با اقتباس از داستانی نوشته اورمت پیلینگ ساخته شده و داستان سباستین را تصویر می‌کند که به عنوان کارمند فروشگاه کار می‌کند. او وقتی با سیلو، یک ولگرد آزاد، آشنا می‌شود، روز کاری عادی خود را متزلزل می‌بیند. آنها با هم علف می‌کشند و رویای یک بلیت یک طرفه به برزیل را در سر می‌پرورانند.

اسلواکی: «پدر» ساخته ترزا نووتوا و دوشان بودزک

این فیلم ۱۰۲ دقیقه‌ای که محصول اسلواکی، جمهوری چک و لهستان است، یک فیلم درام محصول سال ۲۰۲۵ به کارگردانی ترزا نووتووا و نویسندگی مشترک نووتووا و دوشان بودزاک است و داستان پدری را دنبال می‌کند که سندرم کودک فراموش شده را تجربه می‌کند. این فیلم اولین نمایش جهانی خود را در بخش افق‌های جشنواره بین المللی فیلم ونیز امسال تجربه کرد و در جشنواره فیلم تریسته و جشنواره فیلم شب‌های سیاه تالین نیز به نمایش درآمد.

اسلوونی: «دختران دردسرساز کوچک» ساخته اورشکا جوکیچ

این فیلم ۹۰ دقیقه‌ای که محصول مشترک اسلوونی، ایتالیا، کرواسی و صربستان است، یک فیلم درام محصول سال ۲۰۲۵ است که اورشکا جوکیچ در اولین تجربه کارگردانی خود، نویسندگی و کارگردانی آن را بر عهده داشته است. این فیلم حول محور لوسیا، دختر ۱۶ ساله درونگرا و رابطه‌اش با همکلاسی‌اش آنا-ماریا می‌چرخد و اولین بار در جشنواره بین‌المللی فیلم برلین به نمایش درآمد و پس از آن در بخش مسابقه بخش بین‌المللی بیست و چهارمین جشنواره فیلم ترایبکا حضور یافت. فیلم همچنین بخشی از بخش افق‌های پنجاه و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلووی واری بود و به زودی در جشنواره بین‌المللی فیلم ونکوور ۲۰۲۵ به نمایش گذاشته خواهد شد. پیتر بردشاو در روزنامه گاردین، به فیلم ۵ ستاره داد و آن را «فیلمی کاملاً جذاب با بازی‌های فوق‌العاده» خواند.

ارمنستان: «اشباح ارمنی من» ساخته تامارا استپانیان

این مستند، زندگی کارگردان استپانیان را دنبال می‌کند که زندگی خود را در یک خانواده هنری ارمنی و با دیدن پدرش ویگن استپانیان در سینمای ارمنستان شوروی بررسی می‌کند. این فیلم اولین نمایش جهانی خود را در بخش ویژه جشنواره برلیناله تجربه کرد و توسط فرانسه و ارمنستان تهیه شده است. این کشور سال ۲۰۲۳ با فیلم «آمریکاتسی» به فهرست کوتاه اسکار راه یافت.

اروگوئه: «رهایم نکن» ساخته آنا گوارا، لتیسیا خورخه

این فیلم که به دوستی ۲ زن می‌پردازد، سومین فیلم حاصل از همکاری ۲ نویسنده و کارگردان، آنا گوارا و لتیسیا خورخه است و اولین نمایش جهانی خود را در جشنواره ترایبکا ۲۰۲۴ تجربه کرد و موفق به دریافت جایزه نورا افرن شد و پس از آن در جشنواره فیلم پرتقال طلایی آنتالیا، در دوازدهمین جشنواره سینمای جدید، در بیست و یکمین جشنواره فیلم پیریاپولیس، جشنواره بین‌المللی فیلم سنگاپور و جشنواره بین‌المللی سینمای مستقل بوئنوس آیرس به نمایش درآمد. این درام ۷۱ دقیقه‌ای سال ۲۰۲۴ که محصول مشترک اروگوئه و استونی است، روند سوگواری دختری را پس از مرگ نابهنگام بهترین دوستش دنبال می‌کند.

اکوادور: «چوزالونگو» ساخته دیه‌گو اورتونیو

این فیلم ترسناک فولک ۹۵ دقیقه‌ای که محصول اکوادور، کانادا، پرو و اسپانیاست، با بودجه ۳۶۰ هزار دلاری ساخته شده و محصول ۲۰۲۴ به نویسندگی و کارگردانی دیه‌گو اورتونیو است. فیلم بر اساس افسانه سنتی آند «ال چوزالونگو» ساخته شده که درباره یک موجود مرموز به نام چوزالونگو است که زنان را به قتل می‌رساند. پدر نیکانور مرگ‌های پیرامون این افسانه را بررسی می‌کند، در حالی که انقلاب و بردگی سرخپوستان، کار او را پیچیده می‌کند و اعضای جامعه را که منتظر کاهش تعداد مرگ و میرها و ناپدید شدن‌ها است، ناامید می‌سازد. این فیلم نخستین نمایش جهانی خود را در بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم فانتزی پورتو آلگره در سال ۲۰۲۴ تجربه کرد و سپس در دهمین جشنواره بین‌المللی فیلم گوایاکیل به نمایش درآمد. این فیلم در طول ۸ هفته نمایش خود در پرو بیش از ۲۰ هزار بلیت فروخت و به پرفروش‌ترین فیلم اکوادوری سال بدل شد.

آذربایجان: «تقی اف: نفت» ساخته زائور قاسملی

دهمین فیلم ارسالی این کشور، سال‌های اولیه زندگی زین‌العابدین تقی‌اف را دنبال می‌کند و اولین فیلم از سه‌گانه‌ایی است که حول نقاط عطف مهم زندگی این نیکوکار مشهور آذربایجانی می‌چرخد. این فیلم توسط آرزو علیوا و اورمان علی‌اف تهیه شده و اسماعیل ایمان فیلمنامه آن را نوشته است.

پاناما: «گرمسیری محبوب» ساخته آنا اندارا

این فیلم درام سال ۲۰۲۴ که محصول مشترک پاناما و کلمبیاست و رابطه بین یک زن از طبقه مرفه مبتلا به زوال عقل و پرستار مهاجرش را دنبال می‌کند اولین نمایش جهانی خود را سال پیش در چهل و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو تجربه کرد و پس از آن در جشنواره بین‌المللی فیلم سن سباستین، ریودوژانیرو، رم و جشنواره فیلم گوتنبرگ، کارتاخنا و پاناما به نمایش درآمد.

پاراگوئه: «زیر پرچم‌ها، خورشید» ساخته خوانخو پرپرا

این فیلم مستند که محصول مشترک پاراگوئه، آرژانتین، آمریکا، فرانسه و آلمان است، جایزه منتقدان بین‌المللی فیپرشی را در بخش پانورامای برلیناله ۷۵ از آن خود کرده و پس از آن در جشنواره‌های متعددی به نمایش درآمده است. داستان این فیلم زندگی مردم پاراگوئه را در دوران دیکتاتوری آلفردو استروسنر، بر اساس آرشیوهای سمعی و بصری از کشورهای مختلف جهان روایت می‌کند و با دریافت جایزه بزرگ بیست و ششمین دوره جشنواره فیلم مستقل بوئنوس آیرس، هیئت داوران از آن به عنوان فیلمی یاد کردند که با تحقیقات دقیق استادانه و دقیق، یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ پاراگوئه را در هم می‌آمیزد و نه تنها به ما اجازه می‌دهد تا تأمل کنیم، بلکه به ما اجازه می‌دهد تا زمان گذشته‌ای را که به هیچ وجه بسته نیست، حس کنیم.

پرو: «سرزمین مادری» ساخته مارکو پاناتونیک

این فیلم ۱۵۷ دقیقه‌ای، درام محصول ۲۰۲۳ است که توسط مارکو پاناتونیک در اولین تجربه کارگردانی‌اش نوشته و کارگردانی شده است. این فیلم درباره مردی اهل کوسکو است که می‌خواهد برای مهندس شدن درس بخواند، اما نمی‌خواهد مادر و خواهرش را ترک کند، بنابراین برای تعریف آینده و هویت خود دچار مشکل می‌شود. این فیلم اولین نمایش جهانی خود را در سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم مار دل پلاتا در ۶ نوامبر ۲۰۲۳ تجربه و جایزه گلدن آستور را از آن خود کرد.

جمهوری دومینیکن: «پپه» ساخته نلسون کارلو د لوس سانتوس آریاس

این فیلم مستند-درام، برنده خرس نقره‌ای بهترین کارگردانی در سال ۲۰۲۴، از دیدگاه اولین و آخرین اسب آبی کشته شده در قاره آمریکا روایت می‌شود که داستان خود را با استفاده از سنت‌های شفاهی بازگو می‌کنند. این دومین فیلم این کارگردان پس از فیلم «کوکوته» در سال ۲۰۱۸ و نوزدهمین فیلم ارسالی این کشور به اسکار است.

رومانی: «ترافیک» ساخته تئودورا میهای

این فیلم که برمبنای فیلمنامه کریستین مونجیو چهره مشهور سینمای رومانی و در ۱۱۹ دقیقه ساخته شده محصول مشترک رومانی، بلژیک و هلند است یک درام سرقت و محصول ۲۰۲۴ است که با بازی آناماریا وارتولومی و یونوت نیکولائه، داستان گروهی از مهاجران رومانیایی در بلژیک را دنبال می‌کند که از شهروندان درجه دو ناخواسته به مجرمان تحت تعقیب تبدیل می‌شوند و تصمیم می‌گیرند سرقتی را ترتیب دهند که زندگی آنها را برای همیشه تغییر خواهد داد. داستان فیلم از سرقت نقاشی‌های امضا شده توسط پیکاسو، مونه و گوگن از یک موزه هلندی در سال ۲۰۱۲ توسط سه رومانیایی الهام گرفته شده است. این فیلم اولین نمایش جهانی خود را در بخش رقابتی جشنواره فیلم ورشو ۲۰۲۴ داشت و جایزه بزرگ ورشو را از آن خود کرد و پس از آن در جشنواره بین‌المللی فیلم توکیو ۲۰۲۴ جایزه بهترین بازیگر زن را برای آناماریا وارتولومی برد. این فیلم همچنین در جشنواره بین‌المللی فیلم روتردام ۲۰۲۵ و جشنواره بین‌المللی فیلم ترانسیلوانیا به نمایش درآمد و در جشنواره بین‌المللی فیلم شانگهای ۲۰۲۵ جایزه تماشاگران را از آن خود کرد.

شیلی: «نگاه مرموز فلامینگو» ساخته دیه‌گو سسپدس

فیلم برنده جایزه بزرگ بخش نوعی نگاه جشنواره کن که اولین فیلم بلند کارگردانش است و برای دریافت جایزه بهترین فیلم ای برو-آمریکایی در جوایز معتبر گویا اسپانیا نیز رقابت خواهد کرد، اولین نمایش خود در آمریکای شمالی را در جشنواره فیلم تورنتو در ۹ سپتامبر تجربه کرد. بیش از ۴۰۰ عضو آکادمی فیلم شیلی، شامل طیف گسترده‌ای از متخصصان بخش ملی سمعی و بصری، این درام را از میان ۵ رقیب دیگر، از جمله «موج» ساخته سباستین للیو که جایزه اسکار بین‌المللی ۲۰۱۸ را برای «یک زن شگفت‌انگیز» به خانه برد، انتخاب کردند. این درام ملایم، خنده‌دار، پرشور و گاهی پوچ‌گرایانه در اوایل دهه ۸۰ در یک شهر معدنی بیابانی در زمان ظهور اپیدمی ایدز اتفاق می‌افتد و داستان یک دختر ۱۱ ساله و پدرش را به تصویر می‌کشد و شیوع این بیماری کشنده و برخورد جامعه خرافاتی معدنچیان با آن را تصویر می‌کند.

عراق: «کیک رئیس جمهور» ساخته حسن هادی

این فیلم که اولین تجربه کارگردانی هادی است پس از نمایش در بخش دو هفته کارگردانان، جایزه ارزشمند دوربین طلایی جشنواره کن را از آن خود کرد و جایزه انتخاب مردمی را نیز برد. این فیلم داستان لامیا ۹ ساله را تصویر می‌کند که برای نقش ترسناک پختن کیک تولد صدام حسین انتخاب شده است. سونی پیکچرز کلاسیکس تمام حقوق پخش آن را در آمریکای شمالی و سایر مناطق کلیدی در اختیار دارد.

فیلیپین: «ماژلان» ساخته لاو دیاز

این درام تاریخی، ماه‌های پایانی زندگی فردیناند ماژلان، دریانورد پرتغالی را قبل از مرگش در جزیره ماکتان روایت می‌کند. «ماژلان» با بازی گائل گارسیا برنال در کنار بازیگران فیلیپینی چیزی را ارائه می‌کند که دیاز آن را «دیدگاهی سازش‌ناپذیر از تاریخ» می‌نامد. این فیلم که در جشنواره فیلم کن و تورنتو به نمایش درآمد و به جشنواره فیلم نیویورک نیز خواهد رفت به جای اینکه این کاوشگر مشهور را به عنوان یک چهره قهرمان به تصویر بکشد، او را به عنوان مردی تصویر می‌کند که با فراموشی خود روبه‌رو می‌شود تا روایت‌های استعماری رمانتیک را به چالش بکشد.

فنلاند: «۱۰۰ لیتر طلا» ساخته تیمو نیکی

این فیلم کمدی محصول سال ۲۰۲۴ به نویسندگی و کارگردانی تیمو نیکی درباره ۲ خواهر الکلی است که ۱۰۰ لیتر از نوشیدنی مشهور خانواده خود را می‌نوشند و مجبور می‌شوند آن را به سرعت برای عروسی خواهرشان که در شرف وقوع است، تامین کنند. این فیلم در نوزدهمین جشنواره فیلم رم به نمایش درآمد و از مارکو بیسکارینی، که زیر نظر انیو موریکونه تحصیل کرده برای آهنگسازی بهره گرفته است.

مصر: «تولدت مبارک» ساخته سارا گوهر

این فیلم درام مصری که حاصل اولین تجربه کارگردانی سازنده‌اش است، داستان یک خدمتکار ۸ ساله را دنبال می‌کند که برای دوست خود از طبقه فرادست جشن تولد می‌گیرد. او که به عنوان خدمتکار برای یک خانواده ثروتمند در قاهره کار می‌کند، مصمم است یک جشن تولد بی‌نقص برای نلی، دختر کارفرمایش، ترتیب دهد. با این حال، سلسله مراتب اجتماعی بین کارفرما و خدمتکار، او را با واقعیتی تلخ روبه‌رو می‌کند. این فیلم اولین نمایش جهانی خود را در بیست و چهارمین جشنواره فیلم ترایبکا تجربه و جایزه بهترین فیلم بلند داستانی بین‌المللی و همچنین جایزه نورا افرون و بهترین فیلمنامه در یک فیلم بلند داستانی بین‌المللی را دریافت کرد و قرار است در هشتمین جشنواره فیلم ال گونا هم به نمایش درآید.

کاستاریکا: «پسر محراب، کشیش و باغبان» ساخته خوان مانوئل فرناندز

پسر محراب، کشیش و باغبان یک فیلم مستند محصول سال ۲۰۲۵ است که توسط خوان مانوئل فرناندز نوشته، تهیه، فیلمبرداری، تدوین و کارگردانی شده است. این فیلم شهادت‌ها و جستجوی عدالت برای ۲ مرد را دنبال می‌کند که در کودکی توسط کشیش موریسیو ویکس لیزانو مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند.

مراکش: «کاله مالاگا» ساخته مریم توزانی

«کاله مالاگا» که برنده جایزه تماشاگران در بخش ویژه جشنواره فیلم ونیز شد، سومین حضور توزانی به عنوان نماینده مراکش در اسکار است. این فیلم بلند اسپانیایی زبان، کارمن مو را را در نقش زنی ۷۹ ساله نشان می‌دهد که برای حفظ خانه دوران کودکی‌اش در مراکش پس از تصمیم دخترش برای فروش آن، مبارزه می‌کند. توزانی فیلمنامه را همراه همسر فیلمسازش، نبیل آیوش نوشته است. این فیلم اولین نمایش جهانی خود را در جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز امسال تجربه کرد و جایزه تماشاگران این بخش را برد و پس از آن به جشنواره تورنتو رفت.

کامبوج: «تنمنت» به کارگردانی مشترک اینراسوتیپ نت و سوکیو چیا

فیلم ترسناک و روانشناختی «تنمنت» در یک آپارتمان رو به زوال در دوران خمره‌ای سرخ در پنوم پن می‌گذرد. داستان فیلم درباره سوریا (تورن تانت)، یک هنرمند مانگای کامبوجی-ژاپنی است که پس از مرگ مادرش به خانه بازمی‌گردد و در مجموعه‌ای از تصاویر وحشتناک گرفتار می‌شود که مرزهای بین گذشته و حال را محو می‌کند. این فیلم در بخش مسابقه پرده بزرگ جشنواره بین‌المللی فیلم روتردام در سال ۲۰۲۴ به نمایش درآمد و از آن زمان در جشنواره‌های متعددی حضور داشته است.

کرواسی: «آتش یا مرگ!» ساخته ایگور بزینوویچ

این مستند کمدی، برنده جایزه ببر جشنواره فیلم روتردام و جایزه فیپرشی، روایت مردم محلی از داستانی عجیب درباره اشغال ۱۶ ماهه شهر رییکا کرواسی - که ایتالیایی‌ها آن را Fiume (آتش) می‌نامند در سال ۱۹۱۹ توسط شاعر ایتالیایی گابریل دانونزیو را به تصویر می‌کشد. کرواسی با ۳۵ بار شرکت در رقابت، هنوز هرگز نامزد دریافت این جایزه نشده است.

کره جنوبی: «انتخاب دیگری نیست» پارک چان-ووک

این فیلمساز تحسین‌شده که در کارنامه‌اش آثاری مانند «پیرپسر»، «کنیز» و «تصمیم به ترک» را دارد در این کمدی سیاه که با اقتباس از رمان «تبر» نوشته دونالد ای. وست‌لیک ساخته شده یک کهنه‌کار صنعت کاغذ را تصویر می‌کند که پس از ۲۵ سال کار وفادارانه اخراج و به افراط‌گرایی‌های ناامیدکننده و مرگبار کشیده می‌شود. این فیلم اولین نمایش جهانی خود را در ونیز تجربه کرد و جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان را افتتاح می‌کند.

مقدونیه شمالی: «داستان سیلیان» ساخته تامارا کوتفسکا

این مستند که به تازگی اولین نمایش جهانی خود را در ونیز و در بخش خارج از بخش مسابقه تجربه کرد، در چندین جشنواره دیگر از جمله شیکاگو و آدلاید و تورنتو نیز به نمایش درآمد و درباره پیوند یک کشاورز با یک لک‌لک سفید است.

هلند: «ریدلند» ساخته سون برسر

این فیلم بلند که اولین فیلم بلند برسر است، در هفته منتقدان جشنواره فیلم کن سال ۲۰۲۵ به نمایش درآمد. داستان حول محور یک نی‌زن می‌چرخد که جسد دختری را در زمین خود پیدا می‌کند و شیفته کشف راز آن می‌شود. هلند ۳ بار برنده جایزه اسکار شده و ۴ بار دیگر نامزدی این بخش را کسب کرده است.