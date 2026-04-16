۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸

گفتگو با هوش مصنوعی در دادگاه مدرک جرم محسوب می شود!

وکلای آمریکایی به مشتریان خود هشدار داده اند گفتگوهایشان با سیستم های هوش مصنوعی ممکن است به عنوان مدارک در پرونده های مدنی یا جنایی مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشنال تودی، این در حالی است که قاضی یک دادگاه فدرال اعلام کرد چت های یک مدیر ارشد اجرایی سابق با هوش مصنوعی کلاود( متعلق به آنتروپیک)جزو امور محرمانه بین وکیل و مشتری او تلقی نمی شود و باید به دادستان ها ارائه شود.

این رای نشان دهنده ریسک های حقوقی استفاده از چت بات های هوش مصنوعی حتی هنگام جستجو برای مشاوره درباره امور حقوقی است.

وکلا اکنون به مشتریان خود توصیه می کنند درباره آنچه با سیستم های هوش مصنوعی به اشتراک می گذارند، بسیار محتاط عمل کنند زیرا این گفتگوها احتمالا محرمانه تلقی نمی شوند و احتمالا در دادگاه علیه آنها استفاده خواهد شد.

در همین راستا وکلای شرکت های حقوقی بزرگ در آمریکا توصیه هایی برای مشتریان خود صادر و به آنها هشدار داده اند. آنها پیشنهاد کرده اند افراد پلتفرم های هوش مصنوعی را با دقت انتخاب کنند، دستورها را طوری ثبت کنند که نشان دهنده دخالت یک وکیل باشد و به طور کلی هوش مصنوعی را به عنوان یک ابزار و نه محرم اسرار در نظر بگیرند.

کد مطلب 6802470
شیوا سعیدی

