به گزارش خبرنگار مهر، فرخنده جلالی ظهر پنجشنبه در نشست با خبرنگاران استان هرمزگان ضمن تبریک سال نو و تسلیت شهادت امام جعفر صادق (ع) و نیز شهادت جمعی از دانشآموزان در جنایات اخیر دشمن، اظهار داشت: از همه فعالان رسانهای استان که در جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان) در میدان اطلاعرسانی حضور مقتدرانه داشتند، قدردانی میکنم. اطلاعرسانی دقیق، شفاف و به موقع شما باعث بیداری افکار عمومی جهان شد.
وی افزود: دشمن با ترور فرماندهان و حمله به مدارس شجره طیبه، رسوایی بزرگی برای خود رقم زد و هرمزگان همچنان در صف اول این جنگ حضور داشت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با اشاره به فرا رسیدن دهه کرامت، گفت: امسال نیز برنامههای متنوعی با شعار «ایران امام رضا» در سطح استان برگزار میشود. دهمین دوره برنامه «زیر سایه خورشید» از ۲۹ فروردین با ورود سه کاروان خادمان رضوی از طریق راهآهن آغاز میشود و غبارروبی آستان شهدا در بندرعباس و شهرستانها اولین برنامه خواهد بود.
جلالی با بیان اینکه استان هرمزگان با ۳۵ عنوان برنامه، بیشترین تعداد برنامهها را در کشور دارد، تصریح کرد: این عناوین منجر به اجرای ۲۳۹ برنامه در سراسر استان خواهد شد. دیدار با خانواده شهدا، اعزام ۳۰۰ نفر از خانواده شهدای میناب به مشهد مقدس، برپایی موکبهای مشاوره و گفتوگو، محافل ادبی و قرآنی، کرسیهای تلاوت در مساجد، مسابقات کتابخوانی و خاطرهنویسی و اجرای سرود از جمله این برنامههاست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پانزدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی اشاره کرد و گفت: فراخوان این جشنواره از آبان ماه ارسال شد و ۱۱۷ اثر به دبیرخانه رسید. پس از بازخوانی هیئت داوران متشکل از ابراهیم پشتکوهی، رضا حسینی و منوچهر اکبرلو، ۷۳ اثر به عنوان آثار برگزیده انتخاب شدند.
جلالی افزود: به دلیل شرایط جنگ، مهلت بارگذاری فیلم آثار تمدید شده است و پس از پایان جنگ و برقراری امنیت، پانزدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی را با اجراهای صحنهای و خیابانی برگزار خواهیم کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: برنامههای دهه کرامت فقط محدود به مرکز استان نیست و با همکاری شبکه جوانان رضوی و کانونهای خدمت رضوی در همه شهرستانها اجرا میشود. دیدار کاروانهای خادمان رضوی با خانواده شهدا، ایثارگران، جانبازان و فعالان فرهنگی و رسانهای از دیگر برنامههاست.
