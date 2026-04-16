۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۶

آغاز به کار ائتلاف «تهران سربلند» با محوریت مهدی چمران

در پی اعلام وزارت کشور جهت انجام مراحل قانونی انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا «ائتلاف تهران سربلند» با ریاست مهدی چمران اعلام موجودیت کرد.

این ائتلاف شامل احزاب انقلابی همچون «توسعه و عدالت»، «نسل نو»، «موتلفه اسلامی» و «عدالت و پیشرفت» است که با محوریت «مهدی چمران» شکل گرفته و برخی دیگر از احزاب و جریانها نیز برای پیوستن به این ائتلاف اعلام آمادگی کردند.

با توجه به وجود برخی اخبار و شنیده‌ها از تعویق زمان برگزاری انتخابات بدلیل شرایط خاص کشور، با مشخص شدن تاریخ دقیق انتخابات، لیست نهایی «تهران سربلند» معرفی خواهد شد.

محسن صمیمی

