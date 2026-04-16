فرمانده سپاه کنگان: ملت ایران در برابر فشارهای دشمن تسلیم نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید علی حسینی‌نیا ظهر پنجشنبه در جمع مردم شهر بردستان با تأکید بر لزوم هوشیاری ملی، اظهار کرد: دشمن با تمرکز بر تضعیف تاب‌آوری اجتماعی، به دنبال القای یأس و ناامیدی است اما در تمامی جبهه‌ها با شکست مواجه شده است.



فرمانده سپاه محمد رسول‌الله(ص) کنگان با اشاره به راهبردهای ترکیبی دشمن افزود: هدف اصلی دشمن، ایجاد شکاف میان مردم و تضعیف انسجام اجتماعی است و هرگونه دوقطبی‌سازی در جامعه، عملاً حرکت در زمین دشمن محسوب می‌شود و باید با آن مقابله جدی صورت گیرد.



حسینی نیا با تأکید بر ضرورت وحدت ملی تصریح کرد: نباید میان اقشار مختلف جامعه تفکیک قائل شد و برچسب‌هایی نظیر اصلاح‌طلب، اصولگرا، باحجاب یا بی‌حجاب بهانه‌ای برای تفرقه شود، زیرا همه در دفاع از نظام و کشور نقش مشترک دارند.



وی ادامه داد: حضور مردم در این اجتماع نشان‌دهنده اراده جمعی برای پشتیبانی از نظام است و هرگونه اختلاف‌افکنی، تضعیف این سرمایه اجتماعی خواهد بود و باید در شرایط حساس کنونی، همگان با بصیرت و دقت بیشتری رفتار کنند.



فرمانده سپاه محمد رسول‌الله(ص) کنگان با اشاره به موضوع مذاکرات خاطرنشان کرد: همه اقدامات هیئت مذاکره‌کننده در چارچوب سیاست‌های کلان نظام و تحت نظارت رهبری انجام می‌شود و تبعیت از این مسیر، تکلیف همگانی است.



وی هشدار داد: برخی اقدامات احساسی و شعارهای تفرقه‌انگیز می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده دشمن شود و هدف اصلی دشمن نیز ایجاد فاصله میان دولت و ملت است، در حالی که همه اجزای کشور در یک جبهه واحد قرار دارند.



حسینی‌نیا با بیان اینکه جنگ امروز، جنگی ترکیبی است، گفت: دشمن از ابزارهای رسانه‌ای، روانی و اقتصادی برای فشار بر مردم استفاده می‌کند اما هوشیاری عمومی می‌تواند این توطئه‌ها را خنثی کند و انسجام ملی را حفظ نماید.



وی در بخش دیگری از سخنان خود، دستاوردهای اخیر را نشانه‌ای از اقتدار کشور دانست و افزود: شکستن هیمنه قدرت‌های جهانی و تثبیت جایگاه ایران در معادلات بین‌المللی، از مهم‌ترین نتایج این شرایط بوده است.



فرمانده سپاه شهرستان کنگان اظهار کرد: امروز بسیاری از کشورها به قدرت ایران اذعان دارند و این اقتدار ناشی از ایمان، اتکا به توان داخلی و حضور مردم در صحنه است که عامل اصلی پیشرفت و ایستادگی محسوب می‌شود.



وی با تأکید بر اهمیت تاب‌آوری اجتماعی گفت: دشمن تلاش دارد با تهدیدات اقتصادی و زیرساختی، مردم را دچار نگرانی کند اما ملت ایران با سابقه ایثار و مقاومت، نشان داده که در برابر چنین فشارهایی تسلیم نخواهد شد.



حسینی‌نیا در پایان با قدردانی از حضور مردم بردستان، بر تداوم این اجتماعات تأکید کرد و گفت: حفظ روحیه امید، همبستگی و حضور فعال در صحنه، کلید ناکامی دشمن و تضمین‌کننده پیروزی نهایی خواهد بود.