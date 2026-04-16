  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۳۲

روایت مسکو از دیدار معاون وزیر خارجه روسیه و کاظم جلالی

معاون وزیر خارجه روسیه و سفیر ایران در مسکو با محوریت بحران در منطقه دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، آندری رودنکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز پنجشنبه اعلام کرد که با کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو دیدار و رایزنی کرده است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: آندری رودنکو معاون وزیر خارجه روسیه و کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو با یکدیگر دیدار و درباره وضعیت پیرامون بحران خاورمیانه (غرب آسیا) گفتگو کردند.

وزارت خارجه روسیه سپس اضافه کرد: سفیر ایران از کمک های بشردوستانه روسیه و حمایت دیپلماتیک این کشور برای کاهش تنش‌ ها قدردانی کرد. طرفین بر اهمیت حل و فصل اختلافات از طریق ابزارهای سیاسی و تلاش ها برای مذاکرات با هدف تنش‌ زدایی در خاورمیانه (غرب آسیا) تاکید کردند.

کد مطلب 6802656

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها