روایت مسکو از دیدار معاون وزیر خارجه روسیه و کاظم جلالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، آندری رودنکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز پنجشنبه اعلام کرد که با کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو دیدار و رایزنی کرده است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: آندری رودنکو معاون وزیر خارجه روسیه و کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو با یکدیگر دیدار و درباره وضعیت پیرامون بحران خاورمیانه (غرب آسیا) گفتگو کردند.

وزارت خارجه روسیه سپس اضافه کرد: سفیر ایران از کمک های بشردوستانه روسیه و حمایت دیپلماتیک این کشور برای کاهش تنش‌ ها قدردانی کرد. طرفین بر اهمیت حل و فصل اختلافات از طریق ابزارهای سیاسی و تلاش ها برای مذاکرات با هدف تنش‌ زدایی در خاورمیانه (غرب آسیا) تاکید کردند.