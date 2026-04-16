به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه امروز پنجشنبه با والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه و هیئت همراه در شهر استانبول دیدار و رایزنی کرد.

این دیدار رسمی در دفتر ریاست‌ جمهوری «دلمه‌باغچه» برگزار شد و طی آن مقامات ارشد دو کشور درباره همکاری‌ های دوجانبه و مسائل راهبردی منطقه به گفتگو پرداختند.

رئیس شورای فدراسیون روسیه پس از دیدار با اردوغان در سخنانی اعلام کرد: روابط روسیه و ترکیه تابع شرایط سیاسی نیست و با موفقیت در حال توسعه است. مسکو و آنکارا به تلاش های دیپلماتیک مشترک در راستای موفقیت آمیز بودن مذاکرات میان ایران و آمریکا و عدم ازسرگیری اقدامات نظامی علاقه‌مند هستند.

والنتینا ماتوینکو اضافه کرد: با اردوغان درباره مذاکرات اوکراین گفتگو کردیم؛ رئیس جمهور ترکیه استانبول را به عنوان محل برگزاری مذاکرات پیشنهاد داد.