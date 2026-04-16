الجزیره: خودداری «جوزف عون» از گفتگوی تلفنی با نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،‌ دفتر ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد که «جوزف عون» تماسی از مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا دریافت کرد و طی آن از تلاش‌های واشنگتن برای دستیابی به آتش‌ بس تشکر کرد.

بر اساس این گزارش،‌ وزیر خارجه آمریکا در این تماس تلفنی بر ادامه تلاشها برای دستیابی به آتش‌ بس به منظور فراهم کردن مقدمات برقراری صلح و امنیت در لبنان تأکید و از موضع گیری های عون قدردانی کرد.

شبکه تلویزیونی الغد لبنان هم به نقل از برخی رسانه های این کشور اعلام کرد که جوزف عون رئیس جمهور این کشور به اطلاع مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا رساند که با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو نخواهد کرد.

یک منبع رسمی لبنانی هم به الجزیره گفت: رئیس‌جمهور لبنان از تماس تلفنی با نخست‌وزیر اسرائیل خودداری کرد.

شبکه سعودی الحدث نیز به نقل از خبرگزاری رویترز گزارش داد که سه مقام لبنانی گفته اند هیچ گونه برنامه ای برای گفتگوی تلفنی عون و نتانیاهو در آینده نزدیک وجود ندارد.

این خبر در حالی است که برخی رسانه های رژیم صهیونیستی و مقام‌های این رژیم و پیش از آنها ترامپ مدعی شده بود که مقام های ارشد لبنان و اسرائیل امروز با هم گفتگو خواهند کرد.