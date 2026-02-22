به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر یکشنبه در نشست انجمن عمومی کتابخانه‌های استان کرمانشاه، با اشاره به گذشت بیش از یک دهه از آغاز عملیات اجرایی پروژه کتابخانه مرکزی در مرکز استان اظهار کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده، روند فعلی کافی نیست و دستگاه‌های مسئول باید با همکاری و انسجام بیشتر، شرایط را برای اتمام این مجموعه فرهنگی فراهم کنند.

وی با یادآوری اینکه طرح یادشده از مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان است، تصریح کرد: هم دولت و هم شهرداری موظف‌اند در چارچوب وظایف خود در تأمین اعتبارات و پشتیبانی اجرایی به پروژه کمک کنند تا روند ساخت با سرعت بیشتری دنبال شود.

استاندار کرمانشاه این کتابخانه را یکی از مطالبات جدی اهالی فرهنگ، کتاب و کتاب‌خوانی استان دانست و گفت: کتاب محور اصلی توسعه در تمامی حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی عمرانی است و تکمیل این مجموعه می‌تواند به ارتقای شاخص‌های فرهنگی و افزایش رضایت جامعه فرهنگی کمک کند.

دکتر حبیبی همچنین با اشاره به نقش شهرداری در حمایت از طرح‌های فرهنگی افزود: فرمانداری کرمانشاه با همکاری شهردار و دستگاه‌های مربوطه باید سهم شهرداری در این پروژه را مشخص و عملیاتی کند؛ این سهم می‌تواند در قالب کمک نقدی یا غیرفیزیکی باشد. در بخش دولتی نیز سازمان برنامه و بودجه استان مأموریت دارد تأمین اعتبارات لازم را با جدیت پیگیری کند.

وی با تأکید بر اینکه «طلسم طولانی شدن اجرای این پروژه باید شکسته شود» گفت: همه دستگاه‌ها مکلف‌اند برای تکمیل و بهره‌برداری آن همکاری کنند؛ این مجموعه علاوه بر کارکرد کتابخانه‌ای، ظرفیت برگزاری رویدادهای بزرگ فرهنگی را نیز خواهد داشت.

استاندار کرمانشاه در ادامه از برگزاری نمایشگاه قرآن و کتاب در اسفندماه و هم‌زمان با ماه رمضان خبر داد و اظهار کرد: این نمایشگاه به‌صورت گسترده و در شأن مردم کرمانشاه برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود با استقبال فراوان روزه‌داران مواجه شود.

وی همچنین درباره پرداخت سهم نیم‌درصد کتابخانه‌های عمومی از درآمد شهرداری‌ها گفت: پیگیری‌های لازم از سوی دفتر امور شهری استانداری انجام شده و لازم است گزارش‌های دقیق پرداخت در موعد مقرر ارائه شود تا روند تخصیص‌ها منظم‌تر دنبال گردد.

حبیبی در پایان با اشاره به نشست اخیر با شهرداران استان افزود: پرداخت کامل سهم نیم‌درصد کتابخانه‌های عمومی در دستور کار شهرداری‌ها قرار دارد و بخش عمده‌ای از تعهدات، به‌ویژه در شهرداری کرمانشاه، طبق برنامه زمان‌بندی ۲۴ ماهه در حال اجراست. وی ابراز امیدواری کرد با استمرار این روند، بخشی از نیازهای کتابخانه‌های عمومی استان تأمین و شرایط تجهیز و بهره‌برداری نهایی آن‌ها فراهم شود.