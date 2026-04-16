احداث «باغ شهرها» در ارتقای گردشگری و کیفیت زندگی شهری مؤثر است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در حاشیه جلسه تعیین تکلیف باغات «قاضی»، اظهار داشت: از ظرفیت‌های قانونی موجود در حوزه شهرسازی از جمله الحاق اراضی مرغوب به محدوده در بازنگری طرح جامع شهر خرم‌آباد و تصویب آن در کارگروه زیربنایی، اقدامات لازم برای تعیین تکلیف باغات ارزشمند واقع در حریم باید صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه این اراضی سال‌ها پیش تقسیم و توسط مالکان خریداری شده و اسناد مالکیت صادر شده است، عنوان کرد: مقرر شد از ظرفیت‌های قانونی موجود از جمله الحاق به طرح جامع شهر خرم‌آباد و تعیین تکلیف آن از طریق کمیسیون ماده پنج و سپس مطرح‌شدن در کارگروه زیربنایی، اقدامات لازم برای تعیین تکلیف این مجموعه باغات صورت گیرد.

معاون عمرانی استانداری لرستان، افزود: یکی از رویکردهای امروزی در شهرسازی نوین احداث باغ شهرها است که می‌تواند در ارتقای گردشگری و کیفیت زندگی شهری موردتوجه واقع شود.

مجیدی، افزود: برای تحقق این مهم ابتدا موضوع نقشه‌برداری و برداشت وضع موجود باید انجام شود تا با تشکیل جلسات و بررسی کارشناسی با حضور مدیران ادارات راه و شهرسازی استان، شهرداری و سازمان جهاد کشاورزی، تمهیداتی اندیشیده شود که این مجموعه‌ها به‌منظور بهبود فضای شهری تعیین تکلیف شود.

وی تأکید کرد: با رعایت اصول معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی، تلاش خواهیم کرد ضابطه‌ای مناسب برای ساماندهی این مجموعه تدوین و اجرایی کنیم.