تشکیل پرونده تعزیراتی برای ۵ واحد عرضه گوشت مرغ در سلسله

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: گشت مشترک با محوریت تعزیرات حکومتی شهرستان سلسله، علیرغم تعطیلی ادارات و در راستای اجرای مصوبات معاونت اقتصادی استانداری مبنی بر جلوگیری از تخلفات گرانفروشی، بهصورت فوقالعاده در سطح بازار برگزار شد.
وی گفت: در این گشت، بازرسان اداره جهاد کشاورزی شهرستان، رئیس اتاق اصناف سلسله و بازرسین اداره صمت و تعزیرات از تمامی مرغفروشان سطح شهرستان بازدید و بازرسی به عمل آوردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، عنوان کرد: در جریان این نظارتها، پنج واحد صنفی به دلیل عرضه گوشت گرم مرغ به قیمت ۳۰۷ هزار تومان درحالیکه نرخ مصوب ۲۹۰ هزار تومان بوده است متخلف شناخته شده و برای آنها پرونده تخلف گرانفروشی تشکیل شد.
وی با تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه تخلف صنفی، بیان داشت: اجرای مصوبات اقتصادی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان خطقرمز تعزیرات است و نظارتها در ایام مختلف، حتی تعطیلات، بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
