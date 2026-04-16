به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، کاخ الیزه امروز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای از برقراری آتش بس در لبنان استقبال کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، کاخ الیزه در این خصوص اعلام کرد: ما از برقراری آتش‌ بس در لبنان استقبال می‌ کنیم و بر اهمیت اجرای آن در عمل تأکید داریم.

حسن فضل‌ الله، نماینده پارلمان لبنان، اعلام کرد: سفیر ایران به ما اطلاع داده است که آتش‌بس در لبنان از امشب آغاز خواهد شد.

نماینده پارلمان لبنان ادامه داد: آتش‌بس احتمالی نتیجهٔ تلاش‌ های دیپلماتیک ایران است. مقام‌های ایران میزان پایبندی طرف آمریکایی به تعهداتش را پیگیری خواهند کرد.

وی سپس اضافه کرد: ازسرگیری مذاکرات ایران با آمریکا منوط به اجرای این تعهد است.