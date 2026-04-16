۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۳۸

ایتالیا: آتش‌بس در لبنان برای نتیجه مثبت مذاکرات ایران-آمریکا مهم است

وزیر خارجه ایتالیا اعلام کرد: آتش‌بس در لبنان برای دستیابی به نتیجه مثبت در مذاکرات بین واشنگتن و تهران و برقراری صلح در منطقه بسیار مهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، آنتونیو تاجانی وزیر امور خارجه ایتالیا اعلام کرد: ما از اعلام آتش‌بس بین اسرائیل و لبنان که با میانجیگری آمریکا انجام شد، استقبال می‌کنیم. آتش‌بس در لبنان برای دستیابی به نتیجه مثبت در مذاکرات بین واشنگتن و تهران و برقراری صلح در منطقه بسیار مهم است.

این در حالیست که رسانه‌های رژیم صهیونیستی پیشتر با اعلام خبر برقراری آتش بس احتمالی در لبنان، اعلام کردند: آتش‌بس در لبنان، شرط نخست ایران بوده است.

از سوی دیگر، شبکه المیادین به‌ نقل از منابع صهیونیستی گزارش داد که برآوردها در این رژیم حاکی از آن است که اگر آتش‌ بس در لبنان برقرار شود، این مسئله به معنی عقب‌ نشینی ترامپ در برابر ایران است.

