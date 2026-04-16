۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۰۲

هاآرتص: نظامیان اسرائیل برای آتش‌بس لبنان آماده می‌شوند

رسانه صهیونیستی هاآرتص اعلام کرد که فرماندهان ارشد ارتش رژیم صهیونیستی دستوری دریافت کردند مبنی بر اینکه نیروهای مستقر در جنوب لبنان را برای برقراری آتش‌ بس امشب آماده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی هاآرتص، ارتش رژیم اسرائیل به نیروهای خود دستور داد تا برای برقراری آتش‌ بس در لبنان که پس از ساعت ۱۹:۰۰ (به وقت محلی) اعمال می‌ شود، آماده شوند.

بر اساس اعلام این رسانه، فرماندهان ارشد ارتش رژیم صهیونیستی دستوری دریافت کردند مبنی بر اینکه نیروهای مستقر در جنوب لبنان را برای برقراری آتش‌ بس امشب آماده کنند.

رئیس جمهور آمریکا پیشتر اعلام کرد: هم اکنون گفتگوهای بسیار خوبی با رئیس جمهور (لبنان) جوزف عون و نخست‌ وزیر نتانیاهو داشتم. این دو مقام توافق کردند که به منظور دستیابی به صلح، رسماً یک آتش‌ بس ۱۰ روزه را از ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا (EST) آغاز کنند.

