به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر یکشنبه ۲۳ فروردین، در بازدید از پل راه آهن هفت چشمه در شهرستان میانه که هدف حملات آمریکایی صهیونی قرار گرفته بود، از اتمام مراحل بازسازی این پل تا پایان امشب خبر داد.

بهرام سرمست در حاشیه این بازدید گفت: با توجه به اهمیت استراتژیک راه آهن در جابجایی بار و مسافر، بازسازی این پل از اولین ساعات پس از حملات دشمن، در دستور کار مدیریت استان قرار گرفته است.

وی گفت: نیروهای راه آهن جمهوری اسلامی در کوتاه‌ترین زمان ممکن کار بازسازی نقاط مورد حمله را آغاز کرده‌اند و این عملیات بدون وقفه ادامه دارد.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر تعامل و هماهنگی بین تمام دستگاه‌های اجرایی برای بازسازی نقاط آسبب‌دیده افزود: عزم مدیریت استان بر ادامه روند خدمات‌رسانی بدون وقفه به مردم و شهروندان است و تمام نهادهای اجرایی در این مسیر پای کار مردم‌اند.

سرمست در ادامه این بازدید به زنجان رفت و به همراه استاندار زنجان، از پل راه آهن امین آباد این استان که در اثر حملات دشمن آمریکایی - صهیونی آسیب دیده، بازدید کرد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه استراتژیک مسیر ریلی ترانزیت شمال‌غرب، گفت: هدف از این بازدید، نشان دادن اهمیت ارتباط و تعامل بیشتر بین استان‌های شمال‌غرب به ویژه تبریز و زنجان است.

سرمست افزود: پروژه بهسازی و اصلاح روکش آسفالت آزادراه تبریز _ زنجان پروژه مهم دیگری است که بین دو استان در حال پیگیری و اجرایی شدن است.

پل امین‌آباد راه آهن منطقه شمال‌غرب در حد فاصل ایستگاه های خرّم پی و نیک پی قرار دارد که به شهرهای تبریز، میانه و مراغه امتداد دارد.