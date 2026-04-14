به گزارش خبرنگار مهر،بهرام سرمست،استاندار آذربایجان شرقی عصر سه شنبه از پل قرانقو حوالی روستای بیاتِ هشترود در آزادراه پیامبر اعظم بازدید کرده و گفت: مسیر جایگزین پل تخریب‌شده تا ۵ روز آینده بر روی رودخانه قرانقو احداث می‌شود.

وی افزود: تا آماده‌سازی پل، مسیر فرعی و جایگزین باید هر چه سریعتر برای عبور و مرور خودروها فراهم شود.

استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: با وجود شرایط جوی در چند روز گذشته و وزش شدید باد که کار را سخت کرده بود, عوامل راهداری, معاونت عمرانی استانداری و فرمانداری هشترود و بخش خصوصی پای کار آمدند و در حال بازگشایی مسیر هستند.

سرمست افزود: در مسیر فرعی که از اتوبان پیامبر اعظم و قویون‌قشلاقی به طرف هشترود و از طرف عزیز کندی به طرف هشترود امتداد دارد، باید علائم رانندگی و راهنمایی بیشتر و تکمیل‌تر شود.



وی همچنین گفت: کمربندی هشترود که الان محل عبور خودروها به سمت قره‌چمن و جاده قدیم تبریز است، در برخی جاها نیاز به آسفالت‌ریزی دارد که باید هرچه سریعتر انجام شود.