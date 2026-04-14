۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۰۳

سرمست:مسیر فرعی جایگزین پل هشترود، تا ۵ روز آینده آماده می‌شود

تبریز-استاندار آذربایجان شرقی در سومین بازدید خود از آزادراه تبریز ـ تهران بعد از تهاجم دشمنان به این جاده گفت:مسیر فرعی جایگزین پل قرانقو هشترود، تا پنج روز آینده آماده افتتاح خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر،بهرام سرمست،استاندار آذربایجان شرقی عصر سه شنبه از پل قرانقو حوالی روستای بیاتِ هشترود در آزادراه پیامبر اعظم بازدید کرده و گفت: مسیر جایگزین پل تخریب‌شده تا ۵ روز آینده بر روی رودخانه قرانقو احداث می‌شود.

وی افزود: تا آماده‌سازی پل، مسیر فرعی و جایگزین باید هر چه سریعتر برای عبور و مرور خودروها فراهم شود.

استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: با وجود شرایط جوی در چند روز گذشته و وزش شدید باد که کار را سخت کرده بود, عوامل راهداری, معاونت عمرانی استانداری و فرمانداری هشترود و بخش خصوصی پای کار آمدند و در حال بازگشایی مسیر هستند.

سرمست افزود: در مسیر فرعی که از اتوبان پیامبر اعظم و قویون‌قشلاقی به طرف هشترود و از طرف عزیز کندی به طرف هشترود امتداد دارد، باید علائم رانندگی و راهنمایی بیشتر و تکمیل‌تر شود.

وی همچنین گفت: کمربندی هشترود که الان محل عبور خودروها به سمت قره‌چمن و جاده قدیم تبریز است، در برخی جاها نیاز به آسفالت‌ریزی دارد که باید هرچه سریعتر انجام شود.

