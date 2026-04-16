حسین رحیمیان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه برنامههای نظارتی هدفمند و با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان، گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان کردستان در قالب سه تیم عملیاتی بهصورت همزمان در سطح شهر سنندج برگزار شد.
وی افزود: در این طرح، تیم نخست با همراهی معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی و کارشناسان صنعت، معدن و تجارت، روند تأمین، تولید و توزیع لبنیات و تخممرغ را مورد بررسی قرار داد.
رحیمیان ادامه داد: در این بازدیدها که از یک واحد تولید لبنیات و یک مرغداری تخمگذار انجام شد، وضعیت بهداشتی حملونقل، رعایت نرخهای مصوب و نحوه عرضه به شهروندان ارزیابی و بر تداوم تولید با ظرفیت کامل و حفظ کیفیت این اقلام تأکید شد.
وی با اشاره به فعالیت تیم دوم گفت: این تیم با حضور رئیس شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی و کارشناسان صمت، بر واحدهای تولید و عرضه شیرینی نظارت کرد و فرآیند تأمین، تولید، قیمتگذاری و رعایت ضوابط صنفی را بهصورت میدانی مورد ارزیابی قرار داد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان بیان کرد: در جریان این گشتها، تخلفاتی از جمله عدم درج قیمت، رعایت نکردن ضوابط بهداشتی و برخی نواقص صنفی شناسایی شد که ضمن تفهیم اتهام به متخلفان، اقدامات قانونی برای رسیدگی به پروندهها در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: تیم سوم نیز با سرپرستی رئیس اداره بازرسی و عملکرد اداری تعزیرات حکومتی و با همکاری کارشناسان صمت، تعدادی از آرایشگاههای زنانه را مورد بازرسی قرار داد که در نتیجه آن، تخلف صنفی چهار واحد محرز و برای آنها پرونده تشکیل شد.
رحیمیان خاطرنشان کرد: در یکی از این واحدها نیز مقادیری مواد آرایشی تاریخمصرفگذشته کشف و ضبط شد.
وی با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر بازار تصریح کرد: کنترل زنجیره تأمین کالاهای اساسی و خدمات، از مهمترین وظایف دستگاههای نظارتی است و تعزیرات حکومتی با تمام توان در این مسیر حضور دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان افزود: گشتهای مشترک با هدف پیشگیری از تخلفات، ایجاد شفافیت و حمایت از حقوق مردم بهصورت مستمر در حال اجراست و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.
وی یادآور شد: دامنه نظارتها محدود به بخش خاصی نیست و از نانواییها و مراکز توزیع کالاهای اساسی تا واحدهای تولیدی و خدماتی، تمامی حلقههای تأمین و عرضه در دایره رصد تعزیرات حکومتی قرار دارند.
رحیمیان در پایان گفت: این گشتها بهصورت روزانه در سطح استان و شهرستانها برگزار میشود و با همکاری سایر دستگاهها، با هرگونه تخلف برخورد قانونی خواهد شد تا آرامش و ثبات در بازار حفظ شود.
