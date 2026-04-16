به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد ضمن پوزش از مشترکان محترم روستای حسن‌آباد اشکذر در اطلاعیه عنوان کرد: قطع آب در این روستا به دلیل شکستگی لوله ۲۵۰ میلی‌متری رخ داده است. گروه‌های عملیاتی بلافاصله پس از دریافت گزارش، در محل حاضر شده و عملیات تعمیرات اضطراری بر روی خط انتقال انجام شد.

براساس اعلام واحد بهره‌برداری، تعمیرات موردنیاز انجام شده و جریان آب در شبکه برقرار شده است و در حال حاضر خط در حال پر شدن و پایدارسازی است. با تکمیل فرآیند، فشار آب در نقاط مختلف به‌تدریج به حالت طبیعی بازخواهد گشت.

از صبر، همراهی و مشترکان محترم روستای حسن‌آباد سپاسگزاریم و اطمینان می‌دهیم که همکاران ما به‌صورت شبانه‌روزی پیگیر رفع مشکلات و پایداری شبکه آبرسانی هستند.