تغییر مسیر خط انتقال آب «زیارت تمرخان» برای جلوگیری از خسارت سیلاب

احمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال وقوع سیلاب و آسیب به خط لوله اصلی انتقال آب روستای «زیارت تمرخان»، عملیات فنی و مهندسی برای بازسازی و پایداری شبکه آبرسانی در دستور کار قرار گرفت و در مدت کمتر از ۲۴ ساعت، جریان آب این روستا مجدداً برقرار شد.

وی در تشریح جزئیات این حادثه افزود: خط لوله اصلی انتقال آب این روستا به دلیل قرارگیری در دهانه پل و با هدف حفاظت از زیرساخت‌های جاده‌ای در همان مسیر طراحی شده بود، اما بر اثر انباشت رسوبات ناشی از سیلاب و در جریان عملیات بازگشایی دهانه پل، دچار تخریب شد و بیش از ۲۰ متر از این خط از مدار بهره‌برداری خارج شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان ثلاث باباجانی ادامه داد: پس از بررسی‌های فنی و به منظور جلوگیری از تکرار چنین خسارت‌هایی در آینده، تصمیم گرفته شد مسیر خط انتقال آب تغییر کند تا از آسیب‌های احتمالی سیلاب‌های بعدی مصون بماند.

سلیمانی تصریح کرد: در همین راستا و با هماهنگی اداره راه و ترابری شهرستان، مقرر شد به جای بازسازی خط در محل قبلی، لوله از خارج دهانه پل و به موازات آن عبور داده شود که این اقدام موجب افزایش ایمنی و پایداری خط انتقال در برابر حوادث طبیعی خواهد شد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی اکیپ‌های عملیاتی آبفای شهرستان و همکاری شورا و دهیاری روستای «زیارت تمرخان» گفت: همراهی اداره راه و ترابری شهرستان و صبوری و همکاری اهالی روستا در زمان قطعی آب نقش مهمی در اجرای سریع این عملیات و برقراری مجدد جریان آب داشت.