رفع تنش آبی در ۳ روستای کرمانشاه با پایداری شبکه توزیع

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح برنامههای این نهاد جهت پایداری شبکه آب شرب در مناطق محروم اظهار کرد: به منظور تضمین امنیت آبی و ارتقای سطح خدماترسانی در مناطق روستایی، با اجرای عملیاتهای اصلاح شبکه و تعمیرات اضطراری توسط تیمهای اجرایی آبفای شهرستان، ضمن رفع تنشهای آبی در ۳ روستای این منطقه با جمعیتی بالغ بر ۴۰۰ نفر، زیرساختهای توزیع آب برای نیازهای آینده تقویت شد.
وی با اشاره به تنوع و گستردگی جغرافیایی این پروژهها افزود: این اقدامات شامل نوسازی زیرساختهای آیندهنگرانه در روستای «چقاکبود علیا» بخش کوزران، بهسازی شبکه روستای «علیآباد» بخش سرفیروزآباد و مهار بحران شکستگی لوله در مسیرهای صعبالعبور روستای «خلخال» بوده است که با هدف کاهش هدررفت آب و پاسخگویی به نیازهای رو به رشد جمعیت روستایی عملیاتی شدند.
مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه در خصوص جزئیات فنی عملیات اجرا شده در روستای چقاکبود علیا تصریح کرد: پرسنل آبفای کوزران در عملیاتی فشرده، ۳۰۰ متر از شبکه توزیع آب این روستا را با لولههای ۶۳ میلیمتری اصلاح و بازسازی کردند تا ضمن افزایش طول عمر شبکه، پایداری جریان آب شرب تضمین شود؛ این پروژه بهگونهای طراحی شده که با پیشبینی توسعه ساختوسازها تا ۵۰ واحد مسکونی در آینده، پاسخگوی نیازهای آتی منطقه باشد.
سلطانیان در ادامه به تشریح یک عملیات تیمی دشوار در روستای خلخال پرداخت و گفت: پرسنل اداره اجرائیات آبفای شهرستان موفق شدند پس از ۱۱ ساعت تلاش مداوم، شکستگیهای خط انتقال ۷۵ میلیمتری این روستا را در چهار نقطه مرتفع کنند که با توجه به صعبالعبور بودن مسیر و نیاز به هواگیری حساس خط، این تعمیرات با دشواریهای فراوان در نیمههای شب به پایان رسید و آب شرب ۲۰ خانوار پایدار شد.
وی همچنین از اجرای پروژه اصلاح ۶۰ متر از شبکه توزیع قدیمی روستای علیآباد در بخش سرفیروزآباد با لوله ۶۳ میلیمتری خبر داد و خاطرنشان ساخت: این پروژه که طی دو روز با موفقیت به پایان رسید، نقش مستقیمی در کاهش پرت آب و افزایش رضایتمندی مشترکین دارد؛ اینگونه اقدامات جهادی با هدف ارتقای قابلیت اطمینان شبکه، در سایر روستاهای شهرستان کرمانشاه نیز با جدیت تداوم خواهد یافت.
