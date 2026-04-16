قدرت جمهوری اسلامی ایران دشمنان را ناامید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ناصر رفیعی شب پنجشنبه جمع در مردم شهرستان بهاباد که در حسینیه اعظم فاطمیه گردهم آمده بودند، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، قائد امت اسلام امام خامنهای و شهدای جنگ رمضان؛ با بیان اینکه خداوند در قرآن کریم سه نعمت امنیت، رفاه و آرامش را برای هر انسانی لازم دانسته که نبود آن موجب عذاب فرد است، اظهار داشت: دشمن درست به همین سه نعمت نشانه رفته و با جنگ ترکیبی که به راه انداخته امنیت مردم را به هم ریخته است.
این استاد دانشگاه و کارشناس دینی خاطرنشان کرد: دشمنان در عمل با تشدید تحریمها رفاه مردم و با ایجاد وحشت، آرامش مردم را به هم ریختهاند.
وی اضافه کرد: دشمن جنگ ترکیبی را در خیابان و رسانه دنبال میکند و از همین طریق نیز به دنبال بر هم زدن امنیت و آرامش کشور با کارهای بیهدف و کور است.
رفیعی ادامه داد: «جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، نقشهای بود که شکست خورد و ملت ایران با اتکاء به ایمان و مقاومت خود، پیروزیهای بزرگی را به دست آورد.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به تبعات این دشمنیها، به اهمیت اتحاد و همبستگی ملی در برابر تهدیدات خارجی پرداخت و افزود: همه ما موظفیم با حفظ وحدت، به پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی ادامه دهیم.
استاد حوزه و دانشگاه، به ویژگیهای قائد شهید امت امام خامنهای پرداخت و گفت: رهبر شهیدمان دهها ویژگی داشت که مهمترین و کلیدیترین خصوصیت وی توکل بر خدا بود.
رفیعی با بیان اینکه در طول ۲۵ سال منبر، حضور و گفتوگو با رهبر معظم انقلاب از آن امام بزرگوار، شجاعت، نترسی و دشمنشناسی او را فهمیدم افزود: رهبر شهیدمان چون خداشناس بود شجاع و نترس هم بود.
استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت: دشمن با انواع جنگها به میدان آمده و تنها راه پیروزی آحاد جامعه بهخصوص جوانان و نوجوانان در جنگ شناختی دشمن، داشتن بصیرت است.
رفیعی به حضور پرشور مردم در تجمعهای خیابانی که شبها انجام میشود گفت: اما آنچه این انقلاب را حفظ کرده، حضور شما مردم در صحنه است. دشمن تصور میکرد با این حملات میتواند پیش برود، اما ایستادگی مردم همه معادلات را بر هم زد.
این استاد حوزه با اشاره به صبر و ایستادگی مردم ایران در برابر سختیها، گفت: امروز ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا و شهدا، در برابر دشمنان ایستادهاند و این حضور، سرمایه بزرگ نظام اسلامی است.
وی با اشاره به اینکه رهبر شهید ما خدامحور بود و در پیام رهبر جدید انقلاب نیز به آن اشاره شد افزود: رهبر شهید ما چون کارش برای خدا بود از هیچ چیزی نمیترسید. رهبر شهید ما چون کارش برای خدا بود هیچگاه مایوس نمیشد. هر کسی صحبتهای رهبری را میشنید امیدوار میشد.
مراسم قرار شبانه مردم شهیدپرور بهاباد با سخنرانی حجتالاسلام دکتر ناصر رفیعی و با حضور پرشور و باشکوه مردم این شهرستان در حسینیه اعظم فاطمیه باغستان بهاباد برگزار شد.
