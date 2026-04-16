هنر انقلاب، روایتگر اقتدار کشور و افشاگر جنایت دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو عصر پنجشنبه در مراسم اختتامیه هفته هنر انقلاب اسلامی که در گلزار شهدای علی بن جعفر (ع) قم و در جوار مزار مطهر شهدای والامقام برگزار شد، با تجلیل از مقام هنرمندان انقلابی، بر نقش ممتاز آنان در عرصه جهاد تبیین تأکید کرد.
وی گفت: امروز، روز تجلیل از هنرمندان عزیزی است که در خط مقدم جنگ فرهنگی حضور دارند و با بیانی شیوا، هنرمندانه و ماندگار، واقعیات صحنه را برای جامعه و جهان اسلام روایت میکنند.
استاندار قم با اشاره به ظرفیت بیبدیل هنر در انتقال سریع و ماندگار مفاهیم افزود: هنر در میان همه ابزارهای بیانی، از رساترین و اثرگذارترین شیوهها برای انتقال پیام است؛ همانگونه که توان دفاعی کشور در میدان نظامی با قدرت در قلب دشمن اثر میگذارد، هنر متعهد نیز در عرصه روایت، حقیقت را با سرعت و ماندگاری بالا به مخاطب منتقل میکند.
بهنامجو با تقدیر از تلاش هنرمندان انقلابی در بازنمایی رخدادهای منطقه و جنایات علیه ملتهای مسلمان ادامه داد: هنرمندان متعهد در این مقطع حساس، مظلومیت جهان اسلام و جنایات استکبار جهانی را به شکلی مؤثر به تصویر کشیدهاند و همین روایتگری هنرمندانه، موجب رسوایی دشمنان در افکار عمومی شده است.
وی با اشاره به وجود محدودیتها و سانسورهای رسانهای علیه پیام انقلاب اسلامی تصریح کرد: با وجود همه موانع و تلاشهایی که برای جلوگیری از انتشار حقایق صورت گرفت، هنرمندان در بخشهای مختلف توانستند پیام انقلاب و ابعاد جنایات دشمن را به جهانیان منتقل کنند؛ اقدامی که سبب شد افکار عمومی بسیاری از این اقدامات را محکوم کند.
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات پس از جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: پیش از این رخداد، طرفهای مقابل در مذاکرات تلاش میکردند با تصور قرار داشتن ایران در موضع ضعف، خواستههای خود را تحمیل کنند، اما پس از این مقطع، این جمهوری اسلامی ایران بود که با اقتدار، شروط خود را مطرح کرد.
وی افزود: در مرور تاریخ ایران، در بسیاری از جنگها بخشهایی از خاک کشور از دست رفته است، اما در این میدان، رزمندگان اسلام نه تنها با قدرت از تمامیت ارضی کشور دفاع کردند، بلکه با تسلط راهبردی بر تنگه هرمز، موقعیت برتری را تثبیت کردند و همین اقتدار، دشمن را ناگزیر به عقبنشینی، درخواست آتشبس و بازگشت به میز مذاکره کرد.
بهنامجو با قدردانی از مجاهدت نیروهای مسلح کشور بیان کرد: رزمندگان هوافضا، نیروهای مستقر در سایتهای موشکی، ارتش جمهوری اسلامی در بخشهای پهپادی، هوایی و زمینی و همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در میدان دفاع از کشور خوش درخشیدند و در کنار این مجاهدتها، هنرمندان نیز توانستند تصویری روشن و دقیق از این ایستادگی و نیز جنایات دشمن به نمایش بگذارند.
وی گفت: این همراهی میدان و رسانه، قدرت نرم و سخت جمهوری اسلامی را در کنار یکدیگر به نمایش گذاشت و نقش هنرمندان انقلابی استان قم در این عرصه، حقیقتاً درخور تقدیر و زبانزد است.
استاندار قم در پایان با سپاس از جامعه هنری استان اظهار کرد: وظیفه خود میدانم از همه هنرمندان متعهد و انقلابی که با احساس مسئولیت در مسیر تبیین حقایق و دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی گام برمیدارند، صمیمانه قدردانی کنم.
قم-استاندار قم با تأکید بر جایگاه راهبردی هنرمندان در خط مقدم جنگ فرهنگی، نقش هنر متعهد را در تبیین مظلومیت جهان اسلام، افشای جنایات استکبار و بازنمایی اقتدار ایران اسلامی تعیینکننده دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو عصر پنجشنبه در مراسم اختتامیه هفته هنر انقلاب اسلامی که در گلزار شهدای علی بن جعفر (ع) قم و در جوار مزار مطهر شهدای والامقام برگزار شد، با تجلیل از مقام هنرمندان انقلابی، بر نقش ممتاز آنان در عرصه جهاد تبیین تأکید کرد.
