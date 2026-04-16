تولیت مسجد جمکران: هنرمندان مفاهیم مقاومت را به نسل آینده منتقل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی‌اکبر اجاق‌نژاد عصر پنجشنبه در مراسم اختتامیه هفته هنر انقلاب اسلامی استان قم با اشاره به نقش هنر و فرهنگ در تبیین واقعیت‌های تاریخی، بر لزوم ثبت دقیق آثار تخریبی اقدامات دشمنان تأکید کرد.



وی گفت: ثبت مستند و دقیق خسارت‌هایی که در اثر اقدامات دشمنان بر کشور وارد می‌شود، یک ضرورت انکارناپذیر است و باید با نگاه حرفه‌ای و مسئولانه در دستور کار نهادهای مرتبط قرار گیرد.



وی افزود: ضروری است دستگاه‌های فرهنگی از جمله مجموعه‌های مرتبط با حوزه فرهنگ و هنر، وضعیت مناطق پیش از تخریب، حین وقوع حوادث و پس از بازسازی را به‌صورت مستند ثبت و به جامعه ارائه کنند تا ابعاد واقعی این حوادث برای افکار عمومی روشن شود.



تولیت مسجد مقدس جمکران ادامه داد: تجربه دوران دفاع مقدس نشان می‌دهد که در برخی موارد، به دلیل نبود مستندسازی دقیق، تصویر روشنی از شرایط پیش و پس از تخریب در ذهن‌ها باقی نمانده است، در حالی که این موضوع می‌توانست به‌عنوان یک سرمایه مهم تاریخی و فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد.



وی گفت: بازنمایی این واقعیت‌ها، به‌ویژه در شرایطی که دشمنان اقدام به تخریب مناطق مختلف می‌کنند، می‌تواند آگاهی عمومی را افزایش داده و نقش مهمی در تقویت روحیه مقاومت ایفا کند.



اجاق‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به نقش هنرمندان اشاره کرد و افزود: شاعران، نویسندگان و فعالان عرصه هنر باید با شناسایی سوژه‌های مرتبط با مقاومت و ایثار، وظیفه خود را در انتقال این مفاهیم به نسل‌های آینده به‌درستی انجام دهند.



وی ادامه داد: تولید آثار هنری ماندگار در حوزه دفاع مقدس و مقاومت، نیازمند توجه جدی به جزئیات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در حوزه ادبیات و هنر است.



این سخنران با اشاره به برنامه‌های ارائه‌شده در این رویداد فرهنگی گفت: فعالیت‌هایی که در قالب برنامه‌های مرتبط با مفاهیمی همچون «مدرسه شجره طیبه» ارائه شد، قابل تقدیر است، اما این مسیر باید با جدیت بیشتری ادامه یابد و به تولید آثار عمیق‌تر و اثرگذارتر منجر شود.



وی افزود: انتقال مفاهیم ایثار و مقاومت تنها از طریق گزارش و روایت تاریخی کافی نیست، بلکه زبان هنر می‌تواند این مفاهیم را به‌صورت ماندگار در ذهن نسل‌های آینده تثبیت کند.



اجاق‌نژاد با تسلیت به ملت ایران به‌سبب تقدیم شهدای گرانقدر، گفت: ملت ایران در طول سال‌های گذشته، از اقشار مختلف و در سنین گوناگون شهدای بسیاری تقدیم کرده است و این ایثارگری‌ها سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور به شمار می‌رود.



تولیت مسجد مقدس جمکران افزود: استمرار این مسیر، نیازمند همدلی، آگاهی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری است و بی‌تردید با تکیه بر این مؤلفه‌ها، آینده‌ای روشن در انتظار جامعه خواهد بود.