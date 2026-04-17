  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۴۴

کشف بیش از ۱۵۰۰ متر دام غیرمجاز ماهی‌ گیری در تالاب چغاخور

بروجن- سرپرست اداره حفاظت محیط زیست بروجن گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست با انجام گشت و کنترل موفق به کشف و جمع آوری بیش از ۱۵۰۰ متر دام غیرمجاز ماهیگیری در تالاب چغاخور شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی انصاری اظهار کرد: گشت و کنترل در راستای حفاظت از آبزیان تالاب چغاخور انجام می شود و هرگونه صید ماهی بدون اخذ پروانه صید ممنوع است.

وی گفت: مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بروجن به همراه مامورین یگان حفاظت در تالاب چغاخور و همکاری صیادان و جوامع محلی، با انجام گشت و کنترل مستمر در سطح تالاب چغاخور، موفق به کشف و جمع آوری بیش از ۱۵۰۰ متر دام غیرمجاز ماهیگیری شدند.

انصاری افزود: این دام ها به صورت غیرمجاز درتالاب چغاخور برای صید ماهی تنیده شده بود که ماموران یگان حفاظت موفق به کشف و ضبط آنها شدند.

کد مطلب 6803025

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها