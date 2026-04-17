کشف بیش از ۱۵۰۰ متر دام غیرمجاز ماهی‌ گیری در تالاب چغاخور

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی انصاری اظهار کرد: گشت و کنترل در راستای حفاظت از آبزیان تالاب چغاخور انجام می شود و هرگونه صید ماهی بدون اخذ پروانه صید ممنوع است.

وی گفت: مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بروجن به همراه مامورین یگان حفاظت در تالاب چغاخور و همکاری صیادان و جوامع محلی، با انجام گشت و کنترل مستمر در سطح تالاب چغاخور، موفق به کشف و جمع آوری بیش از ۱۵۰۰ متر دام غیرمجاز ماهیگیری شدند.

انصاری افزود: این دام ها به صورت غیرمجاز درتالاب چغاخور برای صید ماهی تنیده شده بود که ماموران یگان حفاظت موفق به کشف و ضبط آنها شدند.