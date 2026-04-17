سنقر میزبان اجتماع بزرگ «نحن منتقمون»

به گزارش خبرنگار مهر، چهلوهشتمین اجتماع بزرگ مردمی شهرستان سنقروکلیایی امشب جمعه ۲۸ فروردینماه رأس ساعت ۲۱ در میدان معلم این شهر برگزار خواهد شد.
این تجمع با محوریت دفاع از ایران اسلامی و با شعارهایی در حمایت از اسلام، انقلاب و رزمندگان، همراه با اعلام وفاداری به آرمانهای انقلاب برگزار میشود.
برگزارکنندگان این رویداد بر حضور پرشور اقشار مختلف مردم، بهویژه خانوادهها و نوجوانان تأکید کردهاند و از شرکتکنندگان خواستهاند بهصورت منسجم در این اجتماع حاضر شوند.
در این برنامه مردمی، شرکتکنندگان با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و تصاویر شهدا، جلوهای از وحدت و همبستگی ملی را به نمایش خواهند گذاشت.
این اجتماع در راستای تجدید بیعت با ولایت فقیه و تأکید بر استمرار مسیر مقاومت برگزار میشود و پیامی از ایستادگی مردم این شهرستان در حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی به همراه خواهد داشت.
