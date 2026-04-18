۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۱۱

اجتماع چهل و نهم «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» همزمان با شب میلاد حضرت معصومه(س) در بلوار طاقبستان کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دهه کرامت و در آستانه میلاد حضرت فاطمه معصومه(س)، اجتماع بزرگ مردمی با عنوان «نحن منتقمون» در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این مراسم در قالب هفته هشتم و موج چهل‌ونهم از این اجتماعات مردمی برنامه‌ریزی شده و با حضور اقشار مختلف مردم، به‌ویژه جوانان و دانش‌آموزان برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، از دختران دانش‌آموز خواسته شده است با پوشش مدرسه و همراه داشتن کوله‌پشتی در این مراسم حضور یابند.

همچنین در حاشیه این برنامه، به شرکت‌کنندگانی که نام آن‌ها فاطمه یا معصومه باشد، به قید قرعه تبرکات رضوی اهدا خواهد شد.

این مراسم امشب شنبه ۲۹ فروردین‌ماه ساعت ۲۱ برگزار می‌شود و مسیر آن از بلوار طاقبستان، مقابل بیمارستان حضرت معصومه(س) به سمت حسینیه حضرت معصومه(س) در نبش فرهنگیان فاز دو تعیین شده است.

برگزارکنندگان اعلام کرده‌اند این اجتماع با هدف نمایش همبستگی مردمی و تأکید بر پایبندی به آرمان‌های ملی و دینی برگزار می‌شود.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها