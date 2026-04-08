۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

برگزاری سی‌ونهمین اجتماع مردمی «نحن منتقمون» در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سی‌ونهمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» امشب چهارشنبه ۱۹ فروردین‌ماه از ساعت ۲۱ در میدان آیت‌الله جلیلی شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این اجتماع با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های شهدا، جوانان و جمعی از مسئولان برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در آن در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و خونخواهی رهبر شهید گردهم می‌آیند.

حاضران در این مراسم با سر دادن شعارهای حماسی و اعلام همبستگی، بر ادامه راه شهدا و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید خواهند کرد.

اجتماع مردمی «نحن منتقمون» در روزهای اخیر به صورت مستمر در کرمانشاه برگزار شده و به محلی برای تجدید میثاق مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد شهدا تبدیل شده است.

