به گزارش خبرنگار مهر، شصت و یکمین گردهمایی بزرگ مردمی با عنوان «نحن منتقمون» در شهر کرمانشاه برگزار می‌شود و اقشار مختلف مردم در این مراسم حضور خواهند داشت.

این اجتماع در راستای اعلام حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و تأکید بر استمرار مسیر انقلاب با حضور گسترده شهروندان برنامه‌ریزی شده است.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این مراسم فرصتی برای تجدید پیمان با رهبر معظم انقلاب و نمایش همبستگی مردمی در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

زمان برگزاری این اجتماع شامگاه پنجشنبه دهم اردیبهشت‌ماه و از ساعت ۲۱ اعلام شده است.

محل برگزاری نیز مسیر بلوار آل‌آقا به سمت بلوار زن در نظر گرفته شده و پیش‌بینی می‌شود جمعیت قابل توجهی در این برنامه حضور پیدا کنند.