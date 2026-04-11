به گزارش خبرنگار مهر، در تداوم تجمعات شبانه و حماسی مردم غیرتمند کرمانشاه، امشب شنبه ۲۲ فروردین‌ماه، چهل‌ودومین اجتماع بزرگ مردمی تحت عنوان «نحن منتقمون» برپا می‌گردد.

این مراسم که آغازگر برنامه‌های «موج هفتم» تجمعات در هفته جاری است، رأس ساعت ۲۱ در محل میدان نیایش کرمانشاه برگزار خواهد شد. این حرکت خودجوش با شعار «وقتی پای ایران در میان باشد، دل‌ها هم‌جهت می‌شود و قدم‌ها محکم‌تر»، نشان‌دهنده همبستگی و اتحاد اقشار مختلف مردم در شرایط حساس کنونی است.

شرکت‌کنندگان در این تجمع بار دیگر با تأکید بر ایستادگی در راه آرمان‌های انقلاب و مقاومت، اعلام خواهند کرد که در هر شرایطی پای کار «ایرانِ‌جان» و صیانت از عزت و اقتدار میهن اسلامی ایستاده‌اند.

گفتنی است سلسله تجمعات «نحن منتقمون» به صورت مستمر و هر شب در نقاط مختلف شهر کرمانشاه با حضور پرشور جوانان و خانواده‌ها تداوم دارد.