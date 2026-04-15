به گزارش خبرنگار مهر، چهلوششمین اجتماع مردمی «نحن المنتقمون» در کرمانشاه با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این مراسم روز چهارشنبه ۲۶ فروردینماه از ساعت ۲۱ آغاز میشود و شرکتکنندگان در آن حضور خواهند یافت.
محل شروع این اجتماع دروازه چوبفروشها اعلام شده و مسیر حرکت به سمت میدان غدیر در نظر گرفته شده است.
این برنامه در لبیک به فرمان رهبر انقلاب برای حضور در صحنه و حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی برگزار میشود.
پیشبینی میشود این اجتماع با حضور گسترده مردم و در فضایی همراه با همبستگی و مشارکت اجتماعی برگزار شود.
