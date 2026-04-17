به گزارش خبرگزاری مهر، چهل‌وهشتمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» در ادامه برگزاری هفتگی این برنامه، شامگاه جمعه ۲۸ فروردین‌ماه در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این مراسم از ساعت ۲۱ آغاز شده و مسیر آن از میدان فردوسی به سمت میدان آیت‌الله کاشانی تعیین شده است.

این اجتماع مردمی با هدف اعلام همبستگی و حضور اقشار مختلف مردم در حمایت از آرمان‌های ملی و دینی برگزار می‌شود و در هفته‌های گذشته نیز با استقبال گسترده شهروندان همراه بوده است.

همچنین در حاشیه این برنامه، نماز استغاثه به امام زمان (عج) اقامه خواهد شد و از شرکت‌کنندگان خواسته شده است مهر و سجاده به همراه داشته باشند.

برگزارکنندگان این اجتماع تأکید کرده‌اند که حضور مستمر مردم در این برنامه‌ها، نمادی از وحدت و همراهی در شرایط مختلف بوده و این حرکت همچنان با قوت ادامه خواهد داشت.