به گزارش خبرگزاری مهر، سپهدار انصاری‌نیک، مدیرعامل پتروشیمی بندر امام، در پیامی خطاب به کارکنان و جامعه کارگری این پتروشیمی، گفت: بازگشت سریع پتروشیمی بندرامام به مدار تولید در دستور کار است.

وی با بیان اینکه ما از ابتدا با همکاران و نیروهای کارگری خود عهد کرده‌ایم که در کنار هم بمانیم، افزود: همدیگر را تنها نخواهیم گذاشت و بر تعهدی که به یکدیگر داده‌ایم، پایبند هستیم.

انصاری‌نیک با اشاره به برخی مشکلات و سختی‌های اخیر، ادامه داد: کشور در این مدت با دشواری‌هایی روبه‌رو بوده و همان‌طور که در شادی‌ها کنار هم بودیم، در روزهای سخت نیز کنار هم خواهیم ماند.

مدیرعامل پتروشیمی بندر امام یادآور شد: مشکلی برای کارکنان ایجاد نخواهد شد. تمام تلاش ما این است که هرچه سریع‌تر پتروشیمی بندرامام به مدار تولید و فروش بازگردد تا هیچ خللی در درآمد و معیشت عزیزان ایجاد نشود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سلامت، امنیت شغلی و آرامش خاطر نیروهای ما برای مدیریت اهمیت ویژه‌ای دارد و با قدرت مسیر بازگشت به شرایط پایدار را دنبال می‌کنیم.