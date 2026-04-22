۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷

برنامه‌های تأمین برق پایدار صنایع بررسی شد

جلسه‌ی مشترک مدیران و کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت توانیر و شرکت مدیریت شبکه برق ایران برای بررسی راهکارهای تامین برق پایدار صنایع در تابستان پیش رو برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، روز دوشنبه ۳۱ فروردین‌ ماه ۱۴۰۵، جلسه‌ای مشترک با حضور مدیران و کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت توانیر و شرکت مدیریت شبکه برق ایران برای بررسی راهکارهای تامین برق پایدار صنایع در تابستان پیش رو برگزار شد.

در این نشست، ضمن بحث و تبادل نظر درباره وضعیت تأمین برق صنایع، اصول کلی برنامه مدیریت مصرف صنایع در دوره گرم سال مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین، کلیه اعضا بر نظارت دقیق و مداوم اجرای برنامه های مدیریت مصرف در طول دوره بالاخص در زمانهای شب تاکید کردند.

علاوه بر آن راهکارهای قانونی معافیت از مدیریت بار از جمله تابلوهای برق سبز و آزاد و گواهی صرفه جویی در بورس انرژی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان، بر ادامه همکاری و هماهنگی نزدیک میان وزارت صمت و نیرو، برای حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور و حمایت از تداوم تولید صنایع تاکید شد.

کد مطلب 6808244
علی فروزانفر

