به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، روز دوشنبه ۳۱ فروردین‌ ماه ۱۴۰۵، جلسه‌ای مشترک با حضور مدیران و کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت توانیر و شرکت مدیریت شبکه برق ایران برای بررسی راهکارهای تامین برق پایدار صنایع در تابستان پیش رو برگزار شد.

در این نشست، ضمن بحث و تبادل نظر درباره وضعیت تأمین برق صنایع، اصول کلی برنامه مدیریت مصرف صنایع در دوره گرم سال مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین، کلیه اعضا بر نظارت دقیق و مداوم اجرای برنامه های مدیریت مصرف در طول دوره بالاخص در زمانهای شب تاکید کردند.

علاوه بر آن راهکارهای قانونی معافیت از مدیریت بار از جمله تابلوهای برق سبز و آزاد و گواهی صرفه جویی در بورس انرژی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان، بر ادامه همکاری و هماهنگی نزدیک میان وزارت صمت و نیرو، برای حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور و حمایت از تداوم تولید صنایع تاکید شد.