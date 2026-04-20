به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی دوومیدانی جوانان ایران این روزها در شرایطی در انتظار تصمیم‌گیری نهایی مسئولان فدراسیون برای اعزام به رقابت‌های قهرمانی آسیاست که فرآیند انتخاب نفرات این تیم تحت تأثیر شرایط خاص کشور دستخوش تغییر شد.

در حالی که قرار بود مسابقات قهرمانی کشور به عنوان مرحله اصلی انتخابی ملی‌پوشان در فروردین‌ماه برگزار شود بروز جنگ و شرایط ویژه حاکم بر کشور مانع از برگزاری این رقابت‌ها شد. بر همین اساس مسئولان فدراسیون تصمیم گرفتند با تغییر رویکرد رکوردگیری از ورزشکاران را جایگزین مسابقات انتخابی کنند.

این رکوردگیری‌ها به میزبانی شیراز برگزار شد جایی که در ابتدا حضور ۴۳ ورزشکار پیش‌بینی شده بود اما با اضافه شدن متقاضیان جدید در نهایت ۶۰ ورزشکار شامل ۲۰ دختر و ۴۰ پسر در این مرحله شرکت کردند. پس از انجام رقابت‌ها نفرات برتر شناسایی شدند تا هسته اولیه تیم ملی جوانان شکل بگیرد.

اکنون نتایج این رکوردگیری‌ها در انتظار بررسی نهایی توسط مسئولان فدراسیون است و قرار است پس از جمع‌بندی‌های کارشناسی ترکیب نهایی تیم و زمان آغاز اردوی آماده‌سازی مشخص شود. این اردو مقدمه‌ای برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا خواهد بود که از هفتم تا دهم خردادماه به میزبانی هنگ‌کنگ برگزار می‌شود.

با توجه به هدف‌گذاری فدراسیون برای دستیابی به نتایج کیفی در این مسابقات انتخاب دقیق و فنی ورزشکاران اهمیت زیادی دارد و تصمیم نهایی مسئولان می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در عملکرد تیم ملی در این رویداد بین‌المللی داشته باشد.

آخرین حضور تیم ملی دوومیدانی جوانان ایران در یک رویداد بین‌المللی به بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین بازمی‌گردد جایی که کاروان ایران موفق شد دو مدال برنز کسب کند. ایران در این دوره از بازی‌ها با ۸ نماینده حاضر شده بود. دو مدال برنز دوومیدانی در بحرین را محمد علیدوستی و علیرضا صمیمی در مواد ۲۰۰۰ متر با مانع و پرتاب دیسک کسب کردند.