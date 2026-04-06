به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوومیدانی جام امام رضا یکی از رویدادهای مهم و معتبر در تقویم جهانی ورزش دوومیدانی به شمار میآید. این مسابقات هر ساله با حضور ورزشکاران برجسته و بینالمللی در شهر مشهد برگزار میشود و به عنوان یک فرصت مناسب برای رقابتهای بینالمللی و نمایش استعدادهای ورزشی شناخته میشود.
آخرین دوره این مسابقات در اردیبهشت سال گذشته با استقبال خوبی از سوی ورزشکاران و تماشاگران در مشهد برگزار شد. این رویداد نه تنها به ارتقاء سطح دوومیدانی در کشور کمک میکند بلکه به معرفی فرهنگ و تاریخ غنی ایران نیز میپردازد.
با این حال بر اساس شرایط کنونی کشور و درگیریهای ناشی از جنگ برگزاری مسابقات جام امام رضا در اردیبهشت ۱۴۰۵ به تعویق افتاده است. فدراسیون دوومیدانی اعلام کرده است که در صورت پایان جنگ و بهبود شرایط این مسابقات احتمالاً در فصل تابستان برگزار خواهد شد.
نگاهی به تاریخچه رقابتهای دوومیدانی جام «امام رضا» در چهار دوره اخیر:
اولین دوره رقابتهای بینالمللی جام امام رضا (ع) فروردین ۱۴۰۰ در شهر مشهد مقدس برگزار شد. در آن دوره ورزشکارانی از ایران و ۹ کشور دیگر به نامهای ترکیه، ارمنستان، قرقیزستان، سوریه، افغانستان، عراق، پاکستان، بنگلادش و عمان در دو بخش مردان و بانوان رقابت کردند.
دومین دوره این رقابتها طی روزهای ۸ و ۹ خرداد ماه با حضور ۸ تیم خارجی و ۷ تیم داخلی در مشهد برگزار شد. ارمنستان، عراق، کویت، ترکیه، عمان، افغانستان، پاکستان و بنگلادش کشورهایی بودند که در این دوره حضور داشتند.
سومین دوره این مسابقات در شرایطی که قرار بود خرداد ۱۴۰۲ در مشهد برگزار شد اما به تهران منتقل شد و شکل داخلی به خود گرفت.
چهارمین دوره این رقابتها نیز به یک سال وقفه در اردیبهشت ۱۴۰۴ به میزبانی مشهد برگزار شد. این دوره از رقابتها به دنبال مکاتبه فدراسیون دوومیدانی با فدراسیون جهانی برای ارتقای سطح مسابقات بینالمللی جام امام رضا (ع) در تقویم رقابتهای سالیانه جهانی این رویداد از درجه D به درجه C ارتقا یافت.
در چهارمین دوره این مسابقات تیمهای ترکیه، کنیا، افغانستان، ارمنستان و هند و سه تیم ایرانی برای دو روز در ورزشگاه امام رضا(ع) به مصاف هم رفتند.
