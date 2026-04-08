هاشم صیامی عضو هیئت رئیسه فدراسیون دوومیدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت برگزاری رقابت های بین المللی «جام امام رضا» اظهار کرد: پنجمین دوره این مسابقات قرار بود مانند هر سال در اردیبهشت برگزار شود ولی با شروع جنگ فعلا امکان برگزاری این رویداد فراهم نیست. البته به طور کامل برگزاری «جام امام رضا» کنسل نشده و فعلا به تعویق افتاده است چون احتمال دارد با بهتر شدن شرایط و به امید خدا پیروزی ایران در این جنگ در فصل تابستان این مسابقه بین المللی را برگزار کنیم.

وی درباره روند آماده سازی تیم ملی ایران برای حضور در بازی‌های آسیایی ساینا اینگونه توضیح داد: از آنجایی که شرایط برگزاری اردو در تهران سخت بود مقرر شد ادامه اردوهای تیم ملی در مشهد برگزار شود به همین خاطر اردونشینان عازم مشهد شده و روند آماده سازی خود را آنجا سپری کردند. خوشبختانه شرایط خوبی دارند و امیدوارم بتوانند نتایج خوبی را در این بازیها رقم بزنند.

نایب رئیس فدراسیون دوومیدانی در مورد نفرات اعزامی به این رویداد گفت: حسن عجمی، مهران خورند (پرتاب وزنه)، امیررضا معین پور (۶۰ متر)، پارسا شادنیا (پرش ارتفاع) و مجتبی زاهدی (پرش طول)، ملی پوشان تیم ایران هستند که به همراه مهدی زمانی و امیر حسین زاده رهبر (مربی) در این بازیهای حاضر خواهند شد.

صیامی با اشاره به دیگر برنامه‌های فدراسیون در شرایط جنگی عنوان کرد: از آنجایی که بازیهای آسیایی ناگویا را در پیش رو داریم تصمیم بر این شده که اردوی تیم ملی را در مشهد برگزار کنیم. در کنار اردو البته چند مسابقه داخلی رکوردگیری هم خواهیم داشت که بر اساس آن نفرات اعزامی به بازیهای آسیایی را انتخاب کنیم.‌ در نظر داریم اگر وضعیت اعزام های برون مرزی مشخص شد هم در فصل تابستان نفراتی که قرار است به ناگویا اعزام شوند را در رویدادهای برون مرزی جهت آمادگی بهتر اعزام کنیم. هدف ما حضور موفق در بازیهای آسیایی است که امیدوارم بتوانیم این هدف را محقق کنیم.