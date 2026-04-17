به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید ابن الرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی روز ارتش را به امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

برادر ارجمند امیر سرلشکر دکتر امیر حاتمی

فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

بن مایه و تراز جوانمردی و ایثارگری ارتش سرافراز و مقتدر جمهوری اسلامی ایران در طول عمر پربرکت انقلاب بارها در آوردگاه هایی دشوار و جان فرسا سنجیده شده و این نخل تناور ایستاده در برابر طوفان تجاوزها و تعدی ها به کیان ایران سربلند، قد خم نکرده و محصول آزادگی و ظفرمندی به بار آورده است. از خباثت دشمن در کردستان عزیز، پیش از آغاز جنگ تحمیلی گرفته تا سیلی سهمگین اراده ملت در پاسخ به متجاوز در اول مهر ۵۹ توسط خلبانان بلند آشیان این سرزمین و رشادت های تکاوران دریایی در خرمشهر مظلوم و زخم دیده، دلاور مردی های دانشجویان دانشگاه افسری ارتش در شکست حصر آبادان و شاهکار مردان پدافند در عملیات والفجر ۸ و زمین گیر کردن منافقان کور دل در عملیات مرصاد تا دفاع مقدس دوم و سوم و دفاع از حرم، ارتش سر افراز، آیینه ی تمام قد اشداء علی الکفار بوده، همچنان که ملت بزرگ ایران چهره بی زنگار و نجیب و مهربان رحماء بینهم ارتش فدایی ملت را در مصائب حوادث و بلایای طبیعی بارها دیده و طعم یاری شان چشیده اند.

عبور مقتدرانه از سد تحریم ها فصل درخشان دیگری از کارنامه پربار این شجره ی طیبه است که از خون سروهای رشید شهیدی همچون سپهبد شهید موسوی ها و سرلشکر خلبان نصیرزاده ها که درس آموزان خلف مکتب قرنی ها و بابایی ها بودند سیراب شده است.

۲۹ فروردین ماه که متعاقب فرمان نورانی امام سفر کرده امت(ره)، روز ارتش جمهوری اسلامی و نکوداشت حماسه آفرینی های نیروی زمینی قهرمان نامگذاری شده، بیانگر پیوند عمیق و ناگسستنی ارتش بصیر و انقلابی با ولایت مطلقه فقیه است که با اتحاد، انسجام و همدلی یکدل با سایر سازمان های نیروهای مسلح سربلندمان به مثابه ید واحده، به حصن حصین ملت بزرگ ایران تبدیل شده است.

اینجانب با نثار درود به ارواح مطهر بیش از ۴۸ هزار شهید واصل خورشید ارتش و اظهار و ابراز فروتنی به پیشگاه پیشکسوتان و ایثارگران عزیز آجا، ضمن تبریک فرا رسیدن روز ارتش و نکوداشت نیروی زمینی قهرمان و آرزوی توفیق روز افزون جنابعالی و همرزمان شریف تان، پیروزی عاجل ملت بزرگ و نیروهای مسلح غیرتمند جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت را در سایه ی دعای امام شهید و هدایت فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای(مدظله العالی) از درگاه خداوند قادر مسئلت می‌نمایم.

سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سرتیپ پاسدار سید مجید ابن الرضا